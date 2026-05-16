Як отримати грант на сад?

Однак в Україні підприємці можуть скористатися не лише кредитними коштами, а й спробувати отримати грант від держави. Подання заявки онлайн займе до 20 хвилин, однак створення проєкту потребуватиме більше часу, пише портал Дія.

Дивіться також Акції українських агрокомпаній злетіли на біржі після заяв про завершення війни

Про відновлення надання аграріям безповоротної державної допомоги, яку реалізують у межах бюджетної програми, повідомили в Мінекономіки ще на початку 2026 року.

Зокрема, грант можна отримати для висадки та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику площею від 1 до 25 гектарів.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Розмір допомоги становить до 400 тисяч гривень на 1 гектар, тобто її максимальна сума – до 10 мільйонів гривень.

Серед обов'язкових умов – земля повинна бути у вашій власності або правокористуванні не менше ніж 7 років на дату подання заяви, а суб'єкт господарювання зареєстрований в інформаційно-комунікаційній системі "Державний аграрний реєстр".

Перелік доступних культур включає яблуню, грушу, вишню та черешню, сливу, персики та абрикос, обліпиху, ліщину велику та звичайну, волоський горіх, лохину та чорницю, малину, смородину, аґрус, ожину, порічку, суницю садову та виноград. Окрім того, раніше Кабмін включив у список шипшину та мигдаль.

Цікаво! На базі Інституту садівництва Національної академії аграрних наук поблизу Києва створили найпівнічніший мигдалевий сад. Для нього обрали сучасні сорти іспанської селекції, які мають стабільний попит завдяки самоплідності та високій врожайності. Запуск цього проєкту припав на розширення державних програм підтримки.

Така допомога не оподатковується, а гроші можна витратити на оплату рахунків постачальникам за включені до кошторису матеріали та обладнання. Однак отримувач гранту зобов'язаний:

створити певну кількість робочих місць;

здійснювати діяльність не менше 5 років від дати закінчення проєкту висадки насаджень;

сплачувати податки в бюджет тощо.

Які документи потрібно підготувати?

Насамперед аграріям варто підготувати власний проєкт висадки насаджень. Приклад документа можна знайти за посиланням. Він повинен містити пояснювальну записку, генеральний план, кошторисну документацію та паспорт робочого проєкту.

Під час розгляду вашої заявки увагу звертатимуть на відповідність культури та регіону, площу й цільове призначення земельної ділянки, кількість саджанців на гектар. Окрім того, для більшості рослин обов'язковою є наявність системи зрошення із зазначеним джерелом водозабору, а також встановлення шпалери.

Як подати заяву в Дії?

Авторизуйтеся на порталі – ключем ФОП або керівника юридичної особи з ЄДРПОУ підприємств. Заповніть заяву онлайн, додавши підписану розробником скановану копію проєкту висадки насаджень. Підпишіть електронним підписом та відправте.

Мінекономіки опрацює запит протягом 15 робочих днів після завершення кінцевого строку подання заявок на грант, а Дія сповістить про результат. У разі схвалення потрібно протягом 7 робочих днів звернутися до відділення Ощадбанку, аби відкрити рахунок та укласти угоду на отримання коштів.

Хто не може стати учасником програми?

Однак не всі ФОПи та юридичні особи можуть сподіватися на державну підтримку. Шансів немає в підприємців, які:

провадять господарську діяльність у Росії чи Білорусі, на тимчасово окупованих землях або територіях активних бойових дій; перебувають під санкціями;

мають заборгованості перед бюджетом, порушену справу про банкрутство або рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення;

здійснюють виробництво або реалізацію зброї, тютюнових виробів та алкогольних напоїв – окрім виробництва (без додавання спирту) та реалізації виноградних і плодово-ягідних вин, медових напоїв тощо.

Чи вже видавали такі гранти у 2026 році?

Приймання заявок відновили 2 лютого, тож наразі вже відомо про підписання перших 11 наказів на суму 40,5 мільйона гривень.

Загалом на реалізацію програми у 2026 році держбюджет передбачає 465 мільйонів гривень. Програму реалізують за фінансової підтримки ЄС у межах інструменту Ukraine Facility.

Тарас Висоцький Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ми відновили одну з важливих програм підтримки аграріїв – гранти на сади та теплиці. Для аграріїв це можливість інвестувати у довгострокові проєкти, створювати нові робочі місця у громадах та розвивати виробництво продукції з доданою вартістю. У нинішніх умовах це важливий інструмент підтримки фермерів та зміцнення стійкості агросектору.

Нагадаємо, українські фермери закликають переглянути чинну державну програму компенсації вартості сільгосптехніки. До міністра економіки звернулися з проханням дозволити в її межах придбання вживаної техніки для прифронтових територій.