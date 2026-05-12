Українські акції різко пішли вгору на тлі новин про перемир'я

Індекс WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі у понеділок зріс на 5,43% і досяг 694,81 пункту. Востаннє такий рівень фіксували ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – у листопаді 2021 року.

Поштовхом для зростання стали заяви про можливе завершення війни та готовність до переговорів між Україною і Росією. Після оголошеного триденного перемир'я та анонсу обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" інвестори активізували купівлю українських активів.

Серед аграрних компаній найбільше подорожчали акції "Астарти", які додали 8,16%. Також суттєве зростання показали папери агрохолдингів "Агротон", ІМК та KSG Agro.

Позитивну динаміку продемонстрували й акції Milkiland та "Кернела", хоча їхнє зростання було більш стриманим.

Українські цінні папери дорожчали і на інших біржах

Зростання українських активів спостерігалося не лише у Варшаві. На Лондонській фондовій біржі акції агрохолдингу МХП піднялися майже на 7%.

Також на американській біржі Nasdaq подорожчали папери найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар".

Єврооблігації України на Франкфуртській біржі також продемонстрували позитивну динаміку, додавши від 1,9% до 2,5%.

Водночас попри оптимізм інвесторів, бойові дії на фронті тривали навіть під час оголошеного перемир'я. А вже після його завершення Росія відновила далекобійні атаки дронами по території України, зокрема по Києву.

Крім того, що вартість українських агрохолдингів зростає на біржах, вони ще й розвиваються та розширюють виробництво.

Так, раніше ми писали, що агрохолдинг Avesterra Group планує збільшити виробництво курятини на Волині з 2,3 до 12,4 мільйона голів на рік.

Розширення птахофабрики передбачає будівництво 28 нових пташників та створення нових робочих місць, що позитивно вплине на регіональний розвиток.

Таким чином, розширення птахофабрики може стати одним із ключових інвестиційних проєктів у регіоні та посилити позиції компанії на ринку виробництва курятини.