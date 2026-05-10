Чи можна ділити одну земельну ділянку на кілька?

Про те, чи дозволяє закон ділити ділянку та коли трапляються такі ситуації, йдеться на сайті юридично-землевпорядної компанії "Земельний фонд України".

У компанії зазначають, що часто бувають ситуації, коли співвласники земельної ділянки хочуть виокремити свою частку.

Оскільки право спільної власності передбачає можливість власникам користуватися та розпоряджатися землею, – поділ ділянки не забороняється.

Найчастіше ділять землю за розлучення, при спадкуванні, для продажу певної частки або ж для зручного користування кожного із власників.

І першим кроком перед тим, як почати оформлення документації, має бути спільна згода. Так, ділянка належить двом або більше людям, тож вони мають узгодити все між собою. Якщо сторони згодні – можна звертатись до сертифікованих землевпорядників. Вони розробляють проєкт землеустрою щодо поділу ділянки.

Після цього треба отримати кадастрові номери на кожну з частин ділянки. Наступний крок – внести оновлені дані до Державного земельного кадастру. І завершальний – подання документів на державну реєстрацію права власності.

Однак бувають ситуації, коли земельні ділянки ділити не можна. Наприклад, коли ділянка після поділу не відповідатиме мінімальним розміром. Або ж коли ділянки мають обмеження у використанні.

Скільки коштує поділити земельну ділянку?

Щодо вартості – потрібно враховувати індивідуальність ситуації:

до якого нотаріуса звертатися;

у якому регіоні розташована ділянка;

чи є всі необхідні документи на землю або їх попередньо треба оформити перед тим як поділити ділянку;

звернення до нотаріуса "під ключ" або лише на допомогу з деякими процесами.

Так, більшість компаній пропонують поділ ділянок "під ключ" (тобто нотаріус зробить все за людину, йдеться навіть про подання документів та запитів до реєстрів уже після поділу землі). Ціни найчастіше від 6 – 7 тисяч гривень.

Наприклад, на ресурсі "Землевпорядник" експерти пропонують вартість послуг "під ключ" від 7 тисяч гривень. Але також зазначають, що мають можливість виконувати повний комплекс робіт, зокрема кадастрову зйомку (геодезичні роботи).

У певних ситуаціях треба враховувати нотаріуса окремо й оплату інших послуг – окремо, залежно від виконавців справи. Так, геодезичні роботи в середньому коштують від 2 тисяч гривень.

Також для поділу ділянки розробляють технічну документацію, яка може обійтися в 12 – 15 тисяч.

Зауважте! Вирахувати єдину суму для всіх випадків – неможливо через низку чинників, які відрізняються. Відповідно до наявної документації, кількості співвласників та й загалом вимог до поділу – ціна може кардинально змінитися. Хоча можна орієнтуватися на приблизну вартість, щодо своєї ситуації – ліпше уточнювати у спеціалістів.

До того ж земля обов'язкова повинна мати кадастровий номер. Це документ, без якого неможливо провести будь-які дії із землею.

Як розповів для 24 Каналу юрист Артем Ріпенко, кадастровий номер земельної ділянки – це номер, який присвоїли ділянці, він зберігається протягом усього часу її існування, як своєрідний ідентифікатор.

Конкретний вид документації (проєкт землеустрою чи технічна документація певного виду) залежить від того, за яких обставин присвоюється кадастровий номер, а ціна такої документації разом із необхідними геодезичними вишукуваннями може становити від декількох тисяч гривень до десятків чи навіть сотень тисяч,

– додав Ріпенко.

Юрист зазначив, що у найпоширеніших випадках, вартість присвоєння кадастрового номера становить 2 – 30 тисяч гривень.

Що ще потрібно знати про земельні питання?

За останніми оновленнями у 2026 році вартість 1 гектара землі становить від 35 668 до 172 495 гривень. Відомо, що ціни найбільше залежать від області та родючості ґрунтів у регіоні. Найбільше земля коштує на Івано-Франківщині. Найдешевший гектар – у Херсонській області.

Також потрібно бути уважними до сплати земельних податків.Так, платниками збору є власники земельних ділянок, земельних паїв та люди, які отримали державні або комунальні землі на постійне користування. Зокрема бувають випадки, коли можна не сплачувати податок за землю. Наприклад, якщо ділянка не перевищує встановлені ліміти відповідно до призначення землі.