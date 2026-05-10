Можно ли делить один земельный участок на несколько?

О том, позволяет ли закон делить участок и когда случаются такие ситуации, говорится на сайте юридически-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины".

Смотрите также Может ли один из владельцев расторгнуть аренду земли: ответ юристов

В компании отмечают, что часто бывают ситуации, когда совладельцы земельного участка хотят выделить свою долю.

Поскольку право общей собственности предусматривает возможность владельцам пользоваться и распоряжаться землей, – разделение участка не запрещается.

Чаще всего делят землю при разводе, при наследовании, для продажи определенной доли или для удобного пользования каждого из владельцев.

И первым шагом перед тем, как начать оформление документации, должно быть общее согласие. Так, участок принадлежит двум или более людям, поэтому они должны согласовать все между собой. Если стороны согласны – можно обращаться к сертифицированным землеустроителям. Они разрабатывают проект землеустройства по разделу участка.

После этого надо получить кадастровые номера на каждую из частей участка. Следующий шаг – внести обновленные данные в Государственный земельный кадастр. И завершающий – подача документов на государственную регистрацию права собственности.

Однако бывают ситуации, когда земельные участки делить нельзя. Например, когда участок после разделения не будет соответствовать минимальным размером. Или же когда участки имеют ограничения в использовании.

Сколько стоит разделить земельный участок?

По стоимости – нужно учитывать индивидуальность ситуации:

к какому нотариусу обращаться;

в каком регионе расположен участок;

есть ли все необходимые документы на землю или их предварительно надо оформить перед тем как разделить участок;

обращение к нотариусу "под ключ" или только на помощь с некоторыми процессами.

Так, большинство компаний предлагают разделение участков "под ключ" (то есть нотариус сделает все за человека, речь идет даже о подаче документов и запросов в реестры уже после разделения земли). Цены чаще всего от 6 – 7 тысяч гривен.

Например, на ресурсе "Землеустроитель" эксперты предлагают стоимость услуг "под ключ" от 7 тысяч гривен. Но также отмечают, что имеют возможность выполнять полный комплекс работ, в частности кадастровую съемку (геодезические работы).

В определенных ситуациях надо учитывать нотариуса отдельно и оплату других услуг – отдельно, в зависимости от исполнителей дела. Так, геодезические работы в среднем стоят от 2 тысяч гривен.

Также для разделения участка разрабатывают техническую документацию, которая может обойтись в 12 – 15 тысяч.

Заметьте! Вычислить единую сумму для всех случаев – невозможно из-за ряда факторов, которые отличаются. Согласно имеющейся документации, количества совладельцев и вообще требований к разделу – цена может кардинально измениться. Хотя можно ориентироваться на приблизительную стоимость, по своей ситуации – лучше уточнять у специалистов.

К тому же земля обязательно должна иметь кадастровый номер. Это документ, без которого невозможно провести любые действия с землей.

Как рассказал для 24 Канала юрист Артем Рипенко, кадастровый номер земельного участка – это номер, который присвоили участку, он сохраняется в течение всего времени его существования, как своеобразный идентификатор.

Конкретный вид документации (проект землеустройства или техническая документация определенного вида) зависит от того, при каких обстоятельствах присваивается кадастровый номер, а цена такой документации вместе с необходимыми геодезическими изысканиями может составлять от нескольких тысяч гривен до десятков или даже сотен тысяч,

– добавил Рипенко.

Юрист отметил, что в самых распространенных случаях, стоимость присвоения кадастрового номера составляет 2 – 30 тысяч гривен.

Что еще нужно знать о земельных вопросах?

По последним обновлениям в 2026 году стоимость 1 гектара земли составляет от 35 668 до 172 495 гривен. Известно, что цены больше всего зависят от области и плодородия почв в регионе. Больше всего земля стоит на Ивано-Франковщине. Самый дешевый гектар – в Херсонской области.

Также нужно быть внимательными к уплате земельных налогов.так, плательщиками сбора являются владельцы земельных участков, земельных паев и люди, которые получили государственные или коммунальные земли на постоянное пользование. В частности бывают случаи, когда можно не платить налог за землю. Например, если участок не превышает установленные лимиты в соответствии с назначением земли.