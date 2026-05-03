Кто платит земельный налог или аренду?

Плата за землю относится к обязательным платежам. Ее платят украинцы, которые владеют земельными участками или пользуются ими, объясняет Главное управление ГНС в Ровенской области.

Оплачивать змелю украинцы должны в одной из двух форм– земельный налог или арендная плата за участок, находящейся в государственной или коммунальной собственности.

Какой сбор платить, зависит от статуса пользователя земли. Здесь все просто. Собственник земли платит земельный налог. Человек, постоянно пользующийся земельным участком тоже платит налог.

А вот тот, кто арендует земли государственной или коммунальной собственности, платит арендную плату.

Обязанность платить налог возникает сразу, как человек стал собственником земельного участка или же получил право постоянного пользования им.

Таким образом плательщиками земельного налога являются:

владельцы земельных участков;

владельцы земельных паев;

люди, получившие государственные или коммунальные земли в постоянное пользование.

Пользователями земель могут быть как физические лица, так и компании. Но не все землепользователи платят именно земельный налог.

Если земельный участок государственной или коммунальной собственности используется на условиях аренды, то арендатор платит не земельный налог, а арендную плату,

– отметили в ГНС.

Заметьте! Если человек приобрел, унаследовала, получила в дар земельный участок, она тоже становится плательщиком земельного налога.

Кто может не платить за землю?

Есть ряд льготных категорий, которые могут не платить за землю. Налогового кодекса Украины (пункт 281.1 статья 281) освобождает от земельного налога:

людей с инвалидностью I и II группы;

пенсионеров по возрасту;

родителей троих и более несовершеннолетних детей;

ветеранов войны и т.д.

В то же время есть частные случаи, когда человек может совсем не платить земельный налог. Юристка Лариса Кись в комментарии 24 Канала заметила, не уплачиваемый налог в частности за земельные участки, непригодны для использования в связи с потенциальной угрозой загрязнения взрывоопасными предметами.

В то же время определены законом ограничения относительно площади, отмечают в Государственной налоговой службе.. Налог не уплачивается только тогда, когда участок не превышает установленные лимиты:

участок до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

– для ведения личного сельского хозяйства; до 0, 10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

– для индивидуального дачного строительства; до 0, 12 гектара – для садоводства;

– для садоводства; до 0, 01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;

– для строительства индивидуальных гаражей; до 0, 10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в городах;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в городах; до 0, 15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в поселках городского типа;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в поселках городского типа; до 0, 25 гектара– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в селах.

Важно! Следует проверить земельные документы, чтобы правильно определить свой статус. От этого зависит не только то, какой именно платеж вносить, но и сроки оплаты и возможность получения льгот.

Что будет, если не оплатить землю?

Согласно законодательству, именно орган контроля самостоятельно рассчитывает сумму земельного налога для физлица. После этого плательщику направляется налоговое уведомление-решение вместе с подробным расчетом. В нем обязательно указываются кадастровый номер и площадь земельного участка, ставка налога, а также размер предусмотренных льгот.

При этом налогоплательщик не несет ответственности за правильность или полноту начисления этой суммы. Однако на него возлагается обязанность своевременно и в полном объеме уплатить определенное обязательство.

Закон устанавливает четкий срок для оплаты– 60 дней с момента получения налогового уведомления-решения. В случае нарушения сроков предусмотрены финансовые санкции, в том числе штрафы и начисление пени.