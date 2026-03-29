Что будет, если не оплатить земельный налог?

Что же будет, если не оплатить этот налог, пишет Дебет-кредит.

Согласно закону, контролирующий орган обязан самостоятельно определить сумму денежных обязательств человека.

В то же время налогоплательщик не несет ответственности за своевременность, достоверность и полноту начисления такой суммы. Однако несет ответственность за своевременное и полное погашение начисленного обязательства. Кроме того, человек имеет право обжаловать указанную сумму.

Контролирующие органы должны направлять налогоплательщику до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога вместе с детальным расчетом суммы налога, который в частности должен содержать:

кадастровый номер и площадь земельного участка;

размер ставки налога;

суммы льготы по уплате налога.

Обратите внимание! Документы считаются надлежащим образом врученными, если они направлены по адресу налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении или личное вручение. Кроме того, они должны быть составлены в письменной форме, соответствующим образом подписаны, а иногда – заверены печатью такого контролирующего органа.

Налог уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения. За неуплату предусмотрена ответственность в виде штрафных (финансовых) санкций и/или пени.

Если же именно контролирующий орган не направил налоговое уведомление в надлежащие сроки, то физические лица освобождаются от ответственности.

Государственная налоговая служба в частности сообщила о размерах возможных штрафов:

при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства – в размере 5% погашенной суммы налогового долга; при задержке более, чем 30 календарных дней, следующих за последним днем срока уплаты суммы – в размере 10% погашенной суммы.

Важно! Деяния, которые совершены умышленно, влекут за собой наложение штрафа в размере 25% от суммы. А если они были совершены повторно в течение 1 095 календарных дней или привели к просрочке уплаты на срок более 90 календарных дней, – влекут за собой наложение штрафа в размере 50% от суммы.

