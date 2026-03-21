Кто может не платить земельный налог?
Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан. К этим категориям входят люди с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.
На сегодня освобождены от уплаты земельного налога владельцы участков на временно оккупированных территориях.
Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном настоящим Кодексом.
Кому еще по закону можно не платить налог?
Кроме того, на основании пункта 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются:
- лица с инвалидностью первой и второй группы;
- физические лица, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- пенсионеры (по возрасту);
- ветераны войны;
- физические лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.
Соответственно, люди с инвалидностью 3 группы должны платить земельный налог.
Лариса Кись напоминает, что льготы по уплате земельного налога физическим лицам, которые отнесены к лицам категории 4, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, не предоставляются.
Какие виды земель не требуют уплаты земельного налога?
Освобождение от уплаты налога распространяется на различные виды земельных участков, в зависимости от их назначения, такие как для личного хозяйства, жилищного строительства, садоводства и т.д. в пределах предельных норм:
- для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;
- для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
- для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;
- для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.
Обратите внимание! В то же время от уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.
В чьей собственности земля, на которой стоит частный дом?
Украинское законодательство предусматривает, что при продаже дома право собственности на земельный участок автоматически переходит к новому владельцу.
Иностранцы и лица без гражданства могут получить право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения, покупая недвижимое имущество, расположенное на этих участках.