Що буде, якщо не сплатити земельний податок?

Що ж буде, якщо не сплатити цей податок, пише Дебет-кредит.

Згідно з законом, контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань людини.

Водночас платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми. Проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого зобов’язання. Крім того, людина право оскаржити зазначену суму.

Контролюючі органи мають надсилати платнику податку до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку разом із детальним розрахунком суми податку, який зокрема має містити:

кадастровий номер та площу земельної ділянки;

розмір ставки податку;

суми пільги зі сплати податку.

Зверніть увагу! Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисте вручення. Крім того, вони повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані, а іноді – засвідчені печаткою такого контролюючого органу.

Податок сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. За несплату передбачено відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій та/або пені.

Якщо ж саме контролюючий орган не надіслав податкове повідомлення у належні терміни, то фізичні особи звільняються від відповідальності.

Державна податкова служба зокрема повідомила про розміри можливих штрафів:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання – у розмірі 5% погашеної суми податкового боргу; при затримці більше, ніж 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми – у розмірі 10% погашеної суми.

Важливо! Діяння, які вчинені умисно, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25% від суми. А якщо вони були вчинені повторно протягом 1 095 календарних днів або призвели до прострочення сплати на строк понад 90 календарних днів, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50% від суми.

Що ще слід знати українцям?