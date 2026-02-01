Кому належить земля в селі?

У селі земля може бути трьох форм власності – державна, комунальна та приватна, передає 24 Канал з посиланням на Земельний фонд України.

Основними власниками ділянок на сьогодні є:

  • Фізичні або юридичні особи

Це приватна власність, на яку юридично оформлені відповідні права. До таких ділянок належать землі під приватними будинками, а також паї, які зареєстровані за фермерськими господарствами.

  • Територіальна громада

Це комунальна власність, яка охоплює ділянки в межах села, що не належать ні до державної, ні до приватної власності. Зокрема, вона включає землі громадського користування, як вулиці, парки, ділянки під комунальними будівлями тощо.

  • Держава

Це державна власність, до якої входять об’єкти загальнодержавного значення. Наприклад, це землі під залізницею, об'єктами оборони й так далі.

Хто має право придбати землю в селі?

Відповідно до статті 81 Земельного кодексу України, громадяни у селі можуть стати власниками земельних ділянок на таких підставах:

  • придбання землі за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, ренти або іншими цивільно-правовими угодами
  • отримання земельних ділянок у безоплатну власність із земель державної чи комунальної форми власності;
  • приватизації земель, які раніше були надані громадянам у користування;
  • набуття права власності на землю в порядку спадкування;
  • виділення земельної частки (паю) в натурі на місцевості.

Як оформити землю в межах села?

Отримати правову підставу. Потрібне або рішення місцевої ради (якщо земля комунальна), або договір (купівля, спадок, дарування тощо).

Оформити документи:

  • проєкт землеустрою – для нових ділянок.

  • технічну документацію – для уточнення меж уже існуючих.

Отримати кадастровий номер. Внести дані до Держгеокадастру – це обов’язковий етап для ідентифікації ділянки.

Зареєструвати власність у ЦНАПі або в нотаріуса. Запис має з’явитися у Державному реєстрі речових прав.

Хто власник землі під приватним будинком?

  • Якщо людина або приватна компанія купує житловий будинок (не багатоквартирний), який стоїть на землі у приватній власності попереднього власника, то разом із будинком до нового власника автоматично переходить і право на цю земельну ділянку. Її цільове призначення при цьому не змінюється.

  • У випадку, коли будинок розташований на землі, що перебувала у спільній власності, новий власник нерухомості отримує ту ж частку земельної ділянки, яка належала попередньому власнику.

  • Водночас іноземці та особи без громадянства можуть стати власниками земельних ділянок несільськогосподарського призначення лише за умови, що разом із землею вони набувають право власності на розміщений на ній об’єкт нерухомості.