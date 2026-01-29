Що таке "накладання ділянок" та чим воно загрожує?

Наслідком помилок є таке явище, як перетин двох і більше земельних ділянок або їх накладання, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Це відбувається, коли згідно двох або більше різних землевпорядних документів одна і та ж ділянка землі, розташована на певному відрізку, фактично займає територію іншої або її частину, як правило, сусідньої земельної ділянки іноді декількох.

Зверніть увагу! Відповідно до законодавства, однією з підстав для відмови в проведенні державної реєстрації земельної ділянки є розташування у межах земельної ділянки, що підлягає реєстрації, іншої земельної ділянки або її частини. При цьому власник не зможе одержати кадастровий номер, який є обов'язковим у разі відчуження земельної ділянки. Це означає, що за відсутності такого номера особа не може повноцінно розпоряджатися своєю власністю: продати, подарувати земельну ділянку або будинок чи іншу споруду, розташовану на такій ділянці.

На землях житлової та громадської забудови (наприклад під індивідуальним житловим будинком), така "помилка" – джерело межового спору та неможливості повноцінного використання земельної ділянки.

З відкриттям ринку землі громадяни України активізували процедуру державної реєстрації належних для них на праві власності земельних ділянок. Саме на цьому етапі, деякі власники земельних ділянок зіштовхуються з проблемою перетину належних для них земельних ділянок із сусідніми земельними ділянками повністю або частково.

Чому відбувається накладання ділянок?

Найбільш поширена причина накладання земельних ділянок в Державному земельному кадастрі (стосується земельних ділянок, які були сформовані до 2013 року та на які видані правовстановлюючі документи на право користування чи право власності):

помилки, допущені при перенесенні інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру виявлені помилки у визначенні площ та/або меж земельних ділянок (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки;

невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам;

невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв'язку із зміною методів підрахунку (округлення);

присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів.

Такі помилки за згодою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності можуть бути виправлені на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або за матеріалами інвентаризації земель.

Зміна меж земельної ділянки при виправленні вказаних помилок допускається за письмовим погодженням з особами, яким належить право власності (а щодо земель державної та комунальної власності – право користування) на суміжні земельні ділянки.

Важливо! Відсутність згоди власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на виправлення вказаних помилок не є підставою для відмови у перенесенні відомостей про відповідну земельну ділянку до Державного земельного кадастру, надання відомостей про земельну ділянку з Державного земельного кадастру.

Чому помилки накладення є доволі частим явищем?

Не поодинокі випадки коли цілі масиви (квартали) земельних ділянок внесені зі зміщенням на певну відстань або взагалі в інших районах та областях. В такому випадку виправлення допущеної помилки можливе після розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель відповідного населеного пункту чи частини ОТГ.

Причиною накладання земельних ділянок на сьогодні є:

використання різних систем координат (виникає коли одна земельна ділянка зареєстрована в системі координат 1963 року (СК63), а інша земельна ділянка вноситься в системі координат Державної геодезичної референсної системи координат УСК-2000);

відсутня інформація про виконання аналогічних робіт іншою землевпорядною організацією на одну і ту ж земельну ділянку (дублювання);

відсутня інформація про межі сформованої та зареєстрованої суміжної земельної ділянки (у зв'язку з тим, що не працює Публічна кадастрова карта України).

Зверніть увагу! Кожен випадок накладання розглядається розробником документації із землеустрою індивідуально та за узгодженням із замовником приймається оптимальний варіант розв'язання вказаного питання. У разі, коли не можна досягнути компромісу між власниками земельних ділянок відповідно до статті 158 Земельного кодексу України, земельні спори вирішуються в судовому порядку.

