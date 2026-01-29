Что такое "наложение участков" и чем оно грозит?

Следствием ошибок является такое явление, как пересечение двух и более земельных участков или их наложение, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Это происходит, когда согласно двух или более различных землеустроительных документов один и тот же участок земли, расположен на определенном отрезке, фактически занимает территорию другого или его часть, как правило, соседнего земельного участка иногда нескольких.

Обратите внимание! В соответствии с законодательством, одним из оснований для отказа в проведении государственной регистрации земельного участка является расположение в пределах земельного участка, подлежащего регистрации, другого земельного участка или его части. При этом владелец не сможет получить кадастровый номер, который является обязательным в случае отчуждения земельного участка. Это означает, что при отсутствии такого номера лицо не может полноценно распоряжаться своей собственностью: продать, подарить земельный участок или дом или другое сооружение, расположенное на таком участке.

На землях жилой и общественной застройки (например под индивидуальным жилым домом), такая "ошибка" – источник межевого спора и невозможности полноценного использования земельного участка.

С открытием рынка земли граждане Украины активизировали процедуру государственной регистрации принадлежащих им на праве собственности земельных участков. Именно на этом этапе, некоторые владельцы земельных участков сталкиваются с проблемой пересечения принадлежащих им земельных участков с соседними земельными участками полностью или частично.

Почему происходит наложение участков?

Наиболее распространенная причина наложения земельных участков в Государственном земельном кадастре (касается земельных участков, которые были сформированы до 2013 года и на которые выданы правоустанавливающие документы на право пользования или право собственности):

ошибки, допущенные при переносе информации о земельных участках из Государственного реестра земель в Государственный земельный кадастр выявленные ошибки в определении площадей и / или границ земельных участков (расположение в пределах земельного участка части другого земельного участка;

несоответствие границ земельного участка, указанных в Государственном реестре земель, его действительным границам;

несоответствие площади земельного участка, указанной в Государственном реестре земель, ее действительной площади в связи с изменением методов подсчета (округления);

присвоение нескольким земельным участкам одинаковых кадастровых номеров.

Такие ошибки с согласия собственника земельного участка, пользователя земельного участка государственной или коммунальной собственности могут быть исправлены на основании технической документации по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) или по материалам инвентаризации земель.

Изменение границ земельного участка при исправлении указанных ошибок допускается по письменному согласованию с лицами, которым принадлежит право собственности (а относительно земель государственной и коммунальной собственности – право пользования) на смежные земельные участки.

Важно! Отсутствие согласия собственника земельного участка, пользователя земельного участка государственной или коммунальной собственности на исправление указанных ошибок не является основанием для отказа в переносе сведений о соответствующем земельном участке в Государственный земельный кадастр, предоставления сведений о земельном участке из Государственного земельного кадастра.

Почему ошибки наложения являются довольно частым явлением?

Нередки случаи, когда целые массивы (кварталы) земельных участков внесены со смещением на определенное расстояние или вообще в других районах и областях. В таком случае исправление допущенной ошибки возможно после разработки технической документации по инвентаризации земель соответствующего населенного пункта или части ОТГ.

Причиной наложения земельных участков на сегодня является:

использование различных систем координат (возникает когда один земельный участок зарегистрирован в системе координат 1963 года (СК63), а другой земельный участок вносится в системе координат Государственной геодезической референсной системы координат УСК-2000);

отсутствует информация о выполнении аналогичных работ другой землеустроительной организацией на один и тот же земельный участок (дублирование);

отсутствует информация о границах сформированного и зарегистрированного смежного земельного участка (в связи с тем, что не работает Публичная кадастровая карта Украины).

Обратите внимание! Каждый случай наложения рассматривается разработчиком документации по землеустройству индивидуально и по согласованию с заказчиком принимается оптимальный вариант решения указанного вопроса. В случае, когда нельзя достичь компромисса между собственниками земельных участков в соответствии со статьей 158 Земельного кодекса Украины, земельные споры решаются в судебном порядке.

