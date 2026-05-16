Где в Украине самая дешевая земля?
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота за март 2026 года.
Средняя стоимость гектара в марте составляла 73 962 гривны. Это дешевле, чем цена в феврале текущего года – 69 778 гривен за гектар.
В то же время площадь проданных земель составляет 23 793 гектаров.
Самая дешевая земля фиксировалась в трех регионах:
- Херсонщина (35 668 гривны);
- Запорожье (41 842 гривны);
- Сумская область (41 968 гривны).
Где в Украине самая дорогая земля?
Лидерами же является Ивано-Франковская область, а еще Киевская и Львовская.
- Ивано-Франковская – 172 495 гривен за гектар;
- Киевская – 161 603 гривны за гектар;
- Львовская – 125 491 гривна с гектар.
Как отмечали в Минэкономики Украины, несмотря на полномасштабную войну, рынок земли сохраняет функциональность и демонстрирует последовательное развитие.
Самые высокие цены на землю в 2025 году сохранялись в западных и центральных областях страны. А в прифронтовых регионах стоимость ниже.
Самые дорогие земли:
- в Ивано-Франковской области – до 165 615 гривны за гектар;
- в Тернопольской – до 126 068 гривен за гектар;
- Львовская и Винницкая – более 80 – 100 тысяч гривен за гектар.
Самые дешевые – в прифронтовых регионах: Херсонская, Николаевская, Запорожская – примерно 35 – 38 тысяч гривен за гектар земли.
В частности наибольшее количество сделок за весь период функционирования рынка земли (то есть с 2021 года) в Украине было зафиксировано в Сумской (32 396), Полтавской (31 478) и Винницкой (27 970) областях. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Интересно! А самая низкая активность зафиксирована в Волынской области (1 307 сделок, Ровенской (1 352) и Запорожской (2 479) областях.
Что еще стоит знать о рынке земли?
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета в комментарии для 24 Канала рассказывал, что есть 2 сценария развития событий на рынке земли. Например, если военные действия будут продолжаться, то земля в дальнейшем будет оставаться серьезным финансовым активом. Если же речь будет идти о завершении войны, то будет усиливаться главный украинский ресурс, то есть земля.
В то же время немало земель пока нельзя приватизировать. Среди них земли общего пользования населенных пунктов, искусственно созданные земельные участки и тому подобное.
Эксперт Марина Шарапа напомнила: сейчас запрещается бесплатная передача земли государственной и коммунальной собственности в частную собственность. Причиной является действие военного положения в стране.