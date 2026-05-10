Что нужно знать об оформлении наследства на землю?

Как отмечается на ресурсе, передача земли по наследству является одним из самых сложных вопросов. Однако важно решать ситуацию в соответствии с законодательством и с соблюдением алгоритма действий.

Переоформление земельного участка по наследству происходит в 8 этапов:

открытие наследственного дела;

подача заявления от наследников на принятие наследства;

определение наследственного имущества, проверка регистрации;

получение свидетельства о смерти (подтверждает право на земельный участок) и свидетельства о праве на наследство;

определение порядка наследования земли (в зависимости от наличия завещания);

получение справки об оценке земли, которую передают по наследству;

получение выписки из Государственного земельного кадастра на земельный участок;

регистрация права собственности в Государственном реестре.

Обратите внимание! Переоформление наследственной земли это фактически обычное переоформление наследства. То есть инструкция относительно одинакова. Единственная разница в документах и действиях на определенных этапах.

В то же время нужно учитывать, что есть документы, без которых наследник не сможет переоформить наследство на землю. Речь идет о кадастровом номере участка.

Без этого номера нельзя засвидетельствовать существование земли. Также без документа нельзя будет получить ключевое свидетельство о праве на наследство на земельный участок. А это основной документ для дела.

Поэтому, на ресурсе "Бесплатная юридическая помощь" отмечают, что перед оформлением наследства, надо убедиться: имеет ли земля кадастровый номер. Если нет, нужно пройти следующие действия:

заказ технической документации по землеустройству;

участок зарегистрируют в Государственном земельном кадастре;

земле присвоят кадастровый номер.

После этого из кадастра нужно оформить выписку, который передать нотариусу для дальнейшего переоформления наследства.

Какие цены на переоформление земли?

В общем нужно учитывать, что в сумму переоформления входят услуги нотариуса, открытие наследственного дела, получение выписок из реестров, регистрация права собственности, оценка земли.

Важно! Окончательная цена зависит от того, к какому нотариусу обратиться – частного или государственного. Также на стоимость может влиять региональный фактор.

Средние цены по Украине на переоформление земли по наследству колеблются от 2 до 10 тысяч гривен. Это самые распространенные случаи для украинцев.

Если обращаться к частному нотариусу – его услуги будут дороже. Например, на сайте адвокатской компании "Юринком" предлагают такие цены:

Перечень услуг по оформлению наследства и их цены / Скриншот с сайта "Юринком"

Также нужно учитывать дополнительные расходы на присвоение кадастрового номера, если такового нет.

Как рассказал в комментарии для 24 Канала Артем Рипенко, доктор юридических наук, адвокат, партнер Юридической компании "Де-Юре", цена конкретного вида документов зависит от обстоятельств присвоения номера.

Цена такой документации вместе с необходимыми геодезическими изысканиями может составлять от нескольких тысяч гривен до десятков или даже сотен тысяч,

– пояснил Рипенко.

Юрист отметил, что конечная стоимость будет зависеть от площади участка, региона, землеустроителя. Самые распространенные цены для украинцев здесь составляют 2 – 30 тысяч гривен.

Что еще нужно знать о земельных вопросах?

Кадастровый номер является основным документом для любых действий с землей. Именно этот документ "зачисляет" участок в Государственный земельный кадастр.

В дальнейшем можно брать выписку из ГЗК относительно участка. Там будет исчерпывающая информация о земле. То есть будет указываться кадастровый номер и другие важные данные по участку.

В то же время если участок не внесен в государственный реестр – он считается "ничьим". Так, землю может забрать государство, особенно во время военного положения. Участок скорее всего отдадут под стратегические государственные нужды, в частности по инфраструктуре или обороне.