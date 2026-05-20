Количество пчелосемей в ЕС заметно возросло

В 2023 году на фермах стран Европейского Союза насчитывалось 9,4 миллиона пчелосемей, сообщает Евростат. Это на 1,3 миллиона, или на 16%, больше, чем в 2020 году, когда показатель составлял 8,1 миллиона.

Речь идет только о пчелосемьях, зарегистрированных в фермерских хозяйствах, поскольку статистика структуры сельского хозяйства не охватывает все пасеки в Европе. Несмотря на это, данные демонстрируют четкую тенденцию к росту сектора пчеловодства.

Положительная динамика отражает важность отрасли для агропроизводства, ведь пчелы играют ключевую роль в опылении значительной части культур.

Италия вышла в лидеры, а часть стран сокращает пасеки

Наибольшее количество пчелосемей среди стран ЕС в 2023 году зафиксировали в Италии – почти 1,9 миллиона. За ней расположились Румыния с 1,7 миллиона, Греция с 1,2 миллиона и Болгария, где насчитывается около 1 миллиона пчелосемей.

Особенно заметный рост продемонстрировала именно Италия. За три года страна добавила более 822 тысяч пчелосемей, что означает прирост почти на 79%.

Впрочем, общеевропейская картина не является однозначной. Среди стран, по которым доступны данные, увеличение количества пасек зафиксировали в 12 государствах, тогда как в 10 странах показатели снизились. Наибольшие потери наблюдались в Венгрии, где количество пчелосемей сократилось на 34%, а также в Испании со спадом на 14%.

Почему пчелы остаются критически важными для агросектора?

Пчелы обеспечивают опыление большого количества сельскохозяйственных культур как в теплых, так и прохладных климатических зонах. Благодаря способности зимовать в ульях и использовать медовые запасы они могут выживать даже при низких температурах.

На фоне проблем с сокращением популяции опылителей в Европе вопрос их защиты приобретает все большее значение. Именно этому посвящен Всемирному дню пчел, призван привлечь внимание к роли пчел в продовольственной безопасности и сохранении экосистем.

В 2023 году Европейская комиссия представила обновленную программу поддержки опылителей – A New Deal for Pollinators. Инициатива предусматривает комплекс мероприятий, направленных на остановку сокращения популяций диких опылителей до 2030 года и дополняет европейскую стратегию по сохранению биоразнообразия.

Несмотря на то, что Украина имеет одну из сильнейших отраслей пчеловодства, которая сильнее, чем в странах ЕС, нынешние холода не обошли много пчелосемей.

В Черновицкой области пчеловоды сообщают о массовой гибели пчел, начавшейся после обработки полей агрохимикатами.

Гибель летных пчел угрожает существованию ульев.

Специалисты отмечают, что такие случаи могут иметь долгосрочные последствия не только для пчеловодов, но и для аграрного сектора в целом, ведь пчелы играют ключевую роль в опылении культур.