Пасечники фиксируют массовую гибель пчел

В Черновицкой области пчеловоды столкнулись с масштабной гибелью пчел, сообщает "Молодой буковинец". По их словам, ситуация резко ухудшилась после середины апреля, когда начали фиксировать массовые потери в ульях.

Как рассказал пасечник Вячеслав Хмелинский, вместе с сыном он удерживает около 280 пчелосемей. Этой весной хозяйство понесло катастрофические потери.

Сначала думал, что это одна семья ослабла, но через несколько дней началось массово. Поднимал корпуса, а пчелы уже не летали – только ползали и погибали,

– отмечает пасечник.

По его словам, пришлось вывозить погибших насекомых и закапывать их: "Прикопал уже 11 десятикилограммовых ведер мертвых пчел. 95% моей пасеки уничтожено, а это моя работа".

Причиной могут быть химические обработки

Пасечники убеждены, что основной причиной гибели стали обработки полей и садов агрохимикатами в период цветения или в запрещенное время. Именно в этот период пчелы активно собирают нектар и пыльцу, поэтому больше всего подвергаются воздействию токсичных веществ.

Наибольшие потери понесла так называемая летная пчела – рабочие особи, которые обеспечивают питание всей семьи. Их гибель фактически ставит под угрозу существование улья.

Молодая пчела осталась, а вся летная погибла. Это означает, что семья резко ослабевает и может не восстановиться,

– объясняет пчеловод.

Специалисты отмечают, что такие случаи могут иметь долгосрочные последствия не только для пасечников, но и для аграрного сектора в целом, ведь пчелы играют ключевую роль в опылении культур.

Важно! Согласно закону "О пчеловодстве", аграрии должны заблаговременно сообщать пасечников о запланированной химической обработке. После такого сообщения владельцы пасек могут заблаговременно вывезти пчел в безопасное место или временно изолировать их.

Заморозки ударили по черешне: сколько урожая может потерять Украина?

Весенние заморозки повредили сады повредили сады в Украине, больше всего пострадали Закарпатье, южные и центральные области, но около 50% урожая черешни может быть сохранено.

Из-за ухудшения условий опыления и возможных повторных заморозков, цены на черешню могут вырасти на 30 – 50% в новом сезоне.

Дополнительной проблемой для садоводов стало ухудшение условий опыления. Из-за холодной погоды пчелы остаются малоподвижными, тогда как для нормального процесса нужна температура не ниже +15 градусов Цельсия.