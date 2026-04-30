Пасічники фіксують масову загибель бджіл

У Чернівецькій області бджолярі зіткнулися з масштабною загибеллю бджіл, повідомляє "Молодий буковинець". За їхніми словами, ситуація різко погіршилася після середини квітня, коли почали фіксувати масові втрати у вуликах.

Як розповів пасічник В'ячеслав Хмелинський, разом із сином він утримує близько 280 бджолосімей. Цієї весни господарство зазнало катастрофічних втрат.

Спочатку думав, що це одна сім'я ослабла, але за кілька днів почалося масово. Піднімав корпуси, а бджоли вже не літали – лише повзали і гинули,

– зазначає пасічник.

За його словами, довелося вивозити загиблих комах і закопувати їх: "Прикопав вже 11 десятикілограмових відер мертвих бджіл. 95% моєї пасіки знищено, а це моя робота".

Причиною можуть бути хімічні обробки

Пасічники переконані, що основною причиною загибелі стали обробки полів і садів агрохімікатами у період цвітіння або в заборонений час. Саме в цей період бджоли активно збирають нектар і пилок, тому найбільше піддаються впливу токсичних речовин.

Найбільших втрат зазнала так звана льотна бджола – робочі особини, які забезпечують живлення всієї сім'ї. Їхня загибель фактично ставить під загрозу існування вулика.

Молода бджола залишилася, а вся льотна загинула. Це означає, що сім'я різко слабне і може не відновитися,

– пояснює бджоляр.

Фахівці наголошують, що такі випадки можуть мати довгострокові наслідки не лише для пасічників, а й для аграрного сектору загалом, адже бджоли відіграють ключову роль у запиленні культур.

Важливо! Згідно з законом "Про бджільництво", аграрії повинні завчасно повідомляти пасічників про заплановану хімічну обробку. Після такого повідомлення власники пасік можуть завчасу вивезти бджіл у безпечне місце або тимчасово ізолювати їх.

Весняні заморозки пошкодили сади в Україні, найбільше постраждали Закарпаття, південні та центральні області, але близько 50% врожаю черешні може бути збережено.

Через погіршення умов запилення та можливий повторний заморозок, ціни на черешню можуть зрости на 30 – 50% у новому сезоні.

Додатковою проблемою для садівників стало погіршення умов запилення. Через холодну погоду бджоли залишаються малорухливими, тоді як для нормального процесу потрібна температура не нижче +15 градусів Цельсія.