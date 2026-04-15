Ціни зростають на тлі слабкого врожаю

Поточний сезон для українських пасічників виявився нетиповим: обсяги виробництва скоротилися, а ціни стрімко пішли вгору, повідомляє AgroPortal. За словами пасічника Олексія Мельніченка, нині вартість меду сягає близько 3 доларів США за кілограм, тоді як ще влітку вона становила трохи більше ніж 1 долар за кілограм.

Така динаміка свідчить про серйозну нестабільність ринку, що ускладнює прогнозування для виробників. Водночас, навіть попри зростання, ціни на мед в Україні часто залишаються нижчими за економічно обґрунтований рівень, що знижує привабливість галузі.

Галузь стикається з системними проблемами

Серед ключових викликів для бджільництва – отруєння бджіл засобами захисту рослин, недостатня комунікація між аграріями та пасічниками, а також поширення кліща варроа. Цей паразит стає дедалі стійкішим до препаратів, що ускладнює боротьбу з ним і підвищує ризики для пасік.

Для покращення ситуації учасники ринку намагаються налагодити взаємодію: створюються спеціальні групи для оперативного обміну інформацією про обробку полів. Це дозволяє зменшити ризики для бджіл і частково стабілізувати роботу галузі.

Зверніть увагу! Попри складнощі, експерти наголошують: без системних змін у підходах до захисту бджіл та координації між учасниками ринку ситуація залишатиметься напруженою.

Скільки коштує мед в Україні?

Ціна на мед в Україні у 2026 році залежить від сорту та об'єму, в середньому складаючи 300 – 450 гривень за 1 літр (близько 1,4 кілограма). Найдорожчим залишається акацієвий мед (до 500+ гривень за літр), а дешевші варіанти, як соняшниковий або різнотрав'я, коштують від 130 – 150 гривень за 1 літр або 200 – 250 гривень за 1 кілограм.

Середні ціни на мед:

Акацієвий: 450 гривень за літр;

Липовий: 430 гривень за літр;

Гречаний: 420 гривень за літр;

Різнотрав'я/Соняшник: 150 – 330 гривень за літр;

Крем-мед: близько 208 гривень за кілограм.

