Важка зима призвела до масової загибелі бджіл

Зима 2025–2026 років виявилася складною для бджільництва, повідомляє "Вісник Ч". Найбільшу небезпеку для комах становили відлиги та різкі температурні коливання, які особливо шкодять бджолам у період зимівлі.

За словами пасічників, втрати в окремих господарствах сягнули від 15% до понад 50%. Навіть ті, хто утеплював вулики та використовував спеціальні зимівники, не змогли повністю уникнути проблем.

Фахівці зазначають, що подібна ситуація спостерігається не лише в окремих регіонах, а й по всій країні. Це створює додаткові ризики для галузі, яка й без того перебуває під тиском кліматичних та економічних факторів.

Зверніть увагу! Пасічники Вінниччини теж фіксують масову загибель бджіл після зими 2025-2026. Лише в обласну лабораторію звернулися понад сотня господарів.

Пасіки відновлюються, але витрати зростають

Після значних втрат пасічники змушені відновлювати бджолосім'ї, купуючи бджолопакети. Вартість одного комплекту на чотири рамки наразі стартує приблизно від 2 500 гривень, що збільшує витрати виробників.

Попри труднощі, сезон поступово стартує. З настанням тепла бджоли починають вилітати, а незабаром розпочнеться цвітіння верби, абрикосів та яблунь – важливий період для медозбору.

Важливо! Водночас пасічники обережно оцінюють перспективи: ціни на мед у новому сезоні поки залишаються невизначеними. Багато залежатиме від погодних умов і того, наскільки швидко вдасться відновити популяцію бджіл.

