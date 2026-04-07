Галузь у кризі: поголів'я падає, виробництво збиткове

В Україні спостерігається стійке скорочення поголів'я овець, повідомляє Delo.ua. Станом на початок 2026 року воно становить близько 760 тисяч голів, що більш ніж на 13% менше, ніж роком раніше.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, галузь наразі залишається збитковою як у виробництві м'яса, так і вовни. Через це уряд не оперує оптимістичними прогнозами щодо потенційних доходів вівчарства, які раніше оцінювалися на рівні десятків мільярдів доларів.

Водночас експорт продукції галузі залишається обмеженим. Поставки живих овець і баранини становлять лише близько 2–2,2 мільйона доларів США на рік і орієнтовані переважно на ринки Близького Сходу та Північної Африки, зокрема Об'єднані Арабські Емірати, Йорданію, Ліван і Лівію.

Ставка на відновлення: підтримка та нові програми

Попри складну ситуацію, вівчарство включене до Державної програми розвитку тваринництва до 2033 року. Вона передбачає відновлення поголів'я, підвищення продуктивності та розширення експортних можливостей галузі.

Також планується адаптація виробництва до стандартів Європейського Союзу та підвищення якості продукції. Держава вже впроваджує низку інструментів підтримки: часткову компенсацію вартості племінних тварин, дотації на утримання маточного поголів'я, відшкодування витрат на будівництво та реконструкцію ферм, а також здешевлення кредитів.

Зверніть увагу! У 2026 році аграрії можуть розраховувати на компенсацію до 25% вартості об'єктів, а для господарств у прифронтових регіонах — до 50%. Окрім цього, передбачені прямі дотації за утримання поголів'я, що має стимулювати поступове відновлення галузі.

