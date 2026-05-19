АЧС знову поширюється серед домашніх свиней

Епізоотична ситуація з африканською чумою свиней у світі залишається напруженою, повідомляє PigUA.info. У Європі та Азії продовжують реєструвати нові випадки захворювання як серед свійських тварин, так і у дикій природі.

За даними системи моніторингу захворювань Європейської комісії, з початку 2026 року дев'ять країн регіону вже повідомили про 123 спалахи АЧС у комерційних та присадибних господарствах. Для порівняння, протягом усього 2025 року захворювання серед домашніх свиней реєстрували у 13 країнах, а загальна кількість випадків становила 940.

Нові спалахи серед домашніх свиней нещодавно підтвердили в Італії та Словаччині. В Італії осередок хвороби зафіксували у регіоні П'ємонт на фермі, де утримували 82 свині місцевої породи. Частина поголів'я мала характерні симптоми інфекції.

Для Словаччини цей випадок став першим серед свійських свиней за останній рік, що свідчить про збереження ризиків навіть у країнах, де раніше вдавалося стримувати поширення вірусу.

Найбільше випадків – у Румунії та серед диких кабанів

Найбільшу кількість спалахів серед домашніх свиней цього року зафіксували у Румунії, Сербії та Молдові. Значна частина заражень припадає саме на присадибні господарства, які традиційно залишаються більш вразливими до поширення АЧС.

Окрему тривогу викликає ситуація серед дикої фауни. Від початку року в Європі зареєстровано понад 4,3 тисячі випадків захворювання серед диких кабанів у 17 країнах.

Найбільше інфікованих тварин виявили у Польщі, Литві, Італії, Угорщині та Німеччині. Саме дика популяція кабанів вважається одним із ключових факторів тривалого циркулювання вірусу та його поширення на нові території.

Водночас окремі країни демонструють позитивну динаміку. Так, у Польщі ветеринарна служба повідомила про ліквідацію АЧС серед домашніх свиней у трьох провінціях після тривалого періоду без нових випадків.

Азія також залишається в зоні ризику

Складна ситуація зберігається і в азійських країнах. У В'єтнамі з початку року підтверджено сотні спалахів, через що довелося знищити десятки тисяч свиней.

Нові випадки також реєструють в Індонезії та Бутані, що свідчить про стійку присутність вірусу в регіоні та складність його контролю.

На цьому тлі окремі держави активізують заходи боротьби із захворюванням. Зокрема, на Філіппінах розглядають можливість ширшого застосування вакцини проти АЧС та продовжують програми відновлення поголів'я.

Попри локальні успіхи у стримуванні хвороби, африканська чума свиней продовжує активно циркулювати у світі. Це зберігає високі ризики для свинарської галузі та змушує країни посилювати ветеринарний контроль і заходи біобезпеки.

Раніше ми повідомляли, що в Україні фіксувалися спалахи АЧС.

У Чернівецькому районі було підтверджено спалах африканської чуми свиней серед диких свиней, що призвело до запровадження карантинних обмежень.

Визначено зони карантину: зона захисту охоплює села Стрілецький Кут і Біла, а зона нагляду включає ширшу територію, зокрема місто Чернівці та прилеглі громади.

У цих зонах провели облік поголів'я свиней у господарствах і перевірять умови їх утримання. Карантинні обмеження діятимуть щонайменше 40 днів після виконання всіх необхідних ветеринарно-санітарних заходів і рішення відповідної комісії.