На Дніпропетровщині африканська чума свиней

У селі Очеретувате Самарівського району Дніпропетровської області зафіксовано випадок африканської чуми свиней. Про це повідомляє обласне головне управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Захворювання підтвердили 17 березня 2026 року за результатами лабораторного дослідження проб від загиблих свиней в'єтнамської породи.

Зверніть увагу! У зв'язку з цим місцева протиепізоотична комісія оголосила населений пункт неблагополучним і визначила його зоною захисту. Також сформовано зону спостереження, до якої увійшли низка населених пунктів Самарівського та Дніпровського районів.

У осередку захворювання вже проводяться заходи для локалізації інфекції та недопущення її подальшого поширення.

Важливо! Водночас для суб'єктів господарювання, які займаються розведенням і утриманням свиней, запроваджено обмеження. Зокрема, їм заборонено здійснювати господарські зв'язки з територією, де зафіксовано спалах.

