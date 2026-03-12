Україна нарощує імпорт сала

У січні–лютому 2026 року Україна імпортувала 2 тисячі 900 тонн сала, свинячого жиру та жиру птиці, про що свідчать дані Державної митної служби. Це на 70,6 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На закупівлю цієї продукції за кордоном за перші два місяці року Україна витратила 3,3 мільйона доларів США. Порівняно з січнем–лютим 2025 року витрати зросли приблизно на 65 відсотків.

Основними постачальниками сала та тваринних жирів на український ринок стали країни Європейського Союзу.

Зверніть увагу! Найбільша частка імпорту припала на Польщу — 61,1 відсотка. Також значні обсяги продукції постачали Німеччина (35,9 відсотка) та Іспанія (2,4 відсотка).

