Українські виробники нарощують експорт живої худоби

У лютому 2026 року Україна значно наростила експорт великої рогатої худоби. За попередніми даними Державної митної служби, за кордон відправили близько 1,77 тисячі тонн тварин у живій вазі.

Асоціація виробників молока повідомляє, що порівняно із січнем 2026 року обсяги експорту зросли на 85 відсотків, а відносно лютого 2025 року – на 36 відсотків. Виторг від продажу худоби становила 12,02 мільйона доларів США, що на 39 відсотків більше, ніж у січні, та на 57 відсотків більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас у сегменті яловичини динаміка була різною. У лютому українські експортери поставили на зовнішні ринки 230,8 тонни свіжої або охолодженої яловичини, що на 21 відсоток менше, ніж у січні. Експортний виторг від цих постачань становила 1,69 мільйона доларів США, що на 24 відсотки менше порівняно з попереднім місяцем.

Натомість експорт мороженої яловичини зріс. У лютому його обсяг становив 1,27 тисячі тонн – на 32 відсотки більше, ніж у січні. Водночас це на 4 відсотки менше порівняно з лютим 2025 року.

Зверніть увагу! Виторг від експорту мороженої яловичини досягла майже 5,8 мільйона доларів США. Це на 26 відсотків більше, ніж у попередньому місяці, і на 20 відсотків більше порівняно з лютим минулого року.

Які об'єми імпорту худоби в Україну?

Щодо імпорту, у лютому 2026 року Україна не закуповувала за кордоном живу велику рогату худобу. Водночас імпорт охолодженої яловичини зріс до 13,7 тонни – на 128 відсотків більше, ніж у січні.

Імпорт мороженої яловичини, навпаки, скоротився до 69,5 тонни, що на 14 відсотків менше відносно попереднього місяця.

У річному вимірі імпорт охолодженої яловичини зріс на 3 відсотки, тоді як постачання мороженої яловичини скоротилися на 21 відсоток.

Важливо! Загалом у лютому 2026 року зовнішньоторгівельне сальдо у секторі великої рогатої худоби та яловичини залишалося позитивним і становило 11,21 мільйона доларів США.

