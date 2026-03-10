Украинские производители наращивают экспорт живого скота

В феврале 2026 года Украина значительно нарастила экспорт крупного рогатого скота. По предварительным данным Государственной таможенной службы, за границу отправили около 1,77 тысячи тонн животных в живом весе.

Ассоциация производителей молока сообщает, что по сравнению с январем 2026 года объемы экспорта выросли на 85 процентов, а относительно февраля 2025 года – на 36 процентов. Выручка от продажи скота составила 12,02 миллиона долларов США, что на 39 процентов больше, чем в январе, и на 57 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время в сегменте говядины динамика была разной. В феврале украинские экспортеры поставили на внешние рынки 230,8 тонны свежей или охлажденной говядины, что на 21 процент меньше, чем в январе. Экспортная выручка от этих поставок составила 1,69 миллиона долларов США, что на 24 процента меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Зато экспорт мороженой говядины вырос. В феврале его объем составил 1,27 тысячи тонн – на 32 процента больше, чем в январе. В то же время это на 4 процента меньше по сравнению с февралем 2025 года.

Обратите внимание! Выручка от экспорта мороженой говядины достигла почти 5,8 миллиона долларов США. Это на 26 процентов больше, чем в предыдущем месяце, и на 20 процентов больше по сравнению с февралем прошлого года.

Какие объемы импорта скота в Украину?

По импорту, в феврале 2026 года Украина не закупала за рубежом живой крупный рогатый скот. В то же время импорт охлажденной говядины вырос до 13,7 тонны – на 128 процентов больше, чем в январе.

Импорт мороженой говядины, наоборот, сократился до 69,5 тонны, что на 14 процентов меньше относительно предыдущего месяца.

В годовом измерении импорт охлажденной говядины вырос на 3 процента, тогда как поставки мороженой говядины сократились на 21 процент.

Важно! Всего в феврале 2026 внешнеторговое сальдо в секторе крупного рогатого скота и говядины оставалось положительным и составило 11,21 миллиона долларов США.

