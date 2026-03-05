В Молдове решили возобновить импорт украинской курятины
Представители Госпродпотребслужбы Украины провели переговоры с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы относительно оперативного восстановления экспорта украинского мяса птицы. О результатах встречи сообщила Госпродпотребслужба.
Как отмечается, диалог между сторонами состоялся в конструктивном и предметном формате. Участники обсудили технические вопросы, а также согласовали четкий алгоритм действий, который позволит возобновить поставки замороженного и охлажденного мяса птицы после подтверждения его безопасности.
Для восстановления экспорта предусмотрено, что предприятия, которые имеют право поставлять продукцию в страны Европейского Союза и работают по принципу закрытого производственного цикла (в частности имеют собственные бойни), смогут возобновить поставки после проведения лабораторных исследований. В частности, необходимо проверить 10 проб сыворотки крови в лабораториях Европейского Союза.
Мясо будет соответствовать всем требованиям
В Госпродпотребслужбе отметили, что после подтверждения соответствия продукции установленным стандартам безопасности будет открыт экспорт как замороженного, так и охлажденного мяса птицы для соответствующего предприятия.
В ведомстве отметили, что такой шаг станет важным сигналом стабильности и надежности украинского аграрного сектора.
После возобновления экспорта компетентные органы Украины и Молдовы также планируют дополнительно согласовать условия и периодичность проведения дальнейших лабораторных исследований.
Сейчас Украина уже сделала практические шаги для разблокирования поставок: отобрано необходимое количество образцов и направлено их в лаборатории Европейского Союза для проведения исследований.
