Что будет с ценами на продукты в марте?

Обычно цены на продукты, как и на другие товары, в марте должны идти вниз, однако в этом году война в очередной раз вносит свои коррективы в ценовую политику. Как могут измениться цены на продукты питания в марте, в комментариях 24 Канала рассказали эксперты Института аграрной экономики.

Цены на овощи и фрукты, как и рыночное предложение, будут зависеть от объемов их поставки, условий и стоимости хранения, а также логистики, говорит ученая Инна Сало. Влияют также повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и цены на топливо.

Инна Сало, доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Из-за дополнительных расходов на хранение в марте 2026 года ожидается сезонное постепенное подорожание плодоовощной продукции: овощей – до 7%, плодов – до 10% против нынешних цен.

По приведенным науковицей данным Минфина Украины, по состоянию на 24 февраля против конца января 2026 года снизились цены на овощи борщевого наборасвеклу, капусту, лук, картофель. Также несколько подешевели яблоки (на 5,4%). Однако подорожали бананы, мандарины и апельсины, которые в Украину импортируют.

Интересно! В Украине хозяйства населения выращивают около 88% овощей (до 7,5 миллиона тонн) и 80% фруктов (до 1,5 миллиона тонн).

Как изменятся цены на мясо?

Ситуация с ценами на мясо в Украине четыре года подряд находится под влиянием развязанной Россией полномасштабной войны и ее последствий. Как отметила ученый Наталья Копытец, в этом году из-за длительного отсутствия электроэнергии в результате атак продуктовые супермаркеты вынуждены были снижать розничные цены на мясо.

Наталья Копытец, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики По оценкам ученых Института аграрной экономики, в марте 2026 года повышение розничных цен на основные виды мяса – говядину, свинину и курятину – не ожидается. Цены останутся на уровне февраля 2026 года.

Ситуацию на рынке обостряет и снижение спроса со стороны конечных потребителей. Из-за длительных перебоев со светом сырое мясо люди покупали меньше, ведь имели трудности с его приготовлением и хранением.

По приведенным науковицей данным, с начала 2026 года по состоянию на 25 февраля основные виды мяса подешевели на 3 – 30,42 гривны за килограмм. Больше всего снизились цены на курятину:

тушка – 101 гривна за килограмм (-13,5%);

филе – 207,97 гривны за килограмм (-12,8%);

бедра – 140,67 гривны за килограмм (-3,9 %);

голени – 101,50 гривны за килограмм (-5,4 %).

Говяжий гуляш зато подорожал на 3,4% – до 399 гривен за килограмм. Ребра же несколько упали в цене – до 269,55 гривны за килограмм (-2,2 %). Свинина подешевела на 1,3 – 2,9%, а цены на соленое и домашнее сало остались без изменений.

Что будет с ценами на "молоко" в марте?

Рынок молочной продукции в 2026 году претерпел существенные колебания из-за погодных условий и экономических факторов, говорит ученый Иван Свиноус. Осложняет ситуацию в отрасли также сокращение поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях и домашних хозяйствах.

Дополнительное давление на себестоимость вызывают повышение стоимости топлива, ветеринарных препаратов, оборудования, а также введение новых требований к содержанию животных. Расходы производителей растут и из-за использования дизельных генераторов из-за отключения света.

Иван Свиноус, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Под влиянием негативных мировых трендов на биржевые молочные товары в начале месяца наблюдалось незначительное снижение закупочных цен. Однако уже в середине периода рынок продемонстрировал противоположную динамику, что повлекло их рост. Положительная тенденция роста может сохраниться и в марте 2026 года, несмотря на традиционный сезонный фактор увеличения предложения молока.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в марте 2026 года закупочные цены на молоко после повышения составят:

сорт экстра – до 18,53 гривны за килограмм (+6,5 %);

высший – до 17,58 гривны за килограмм (+5,3 %);

первый – до 16,90 гривны за килограмм (+4,2 %).

Розничные цены также могут вырасти:

пастеризованное молоко – на 2,5 % до 44,70 гривны за килограмм (+3,1 %);

твердый сыр (на 50 %) – до 315,30 гривны за килограмм (+1,9 %);

сметану 20 % – примерно до 145 гривен за килограмм (+4,3 %).

В то же время рост цен сдерживает низкая покупательная способность населения. Поэтому увеличение расходов производителей и переработчиков не удается полностью перенести на конечного потребителя.

