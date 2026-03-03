Що буде з цінами на продукти у березні?

Зазвичай ціни на продукти, як і на інші товари, у березні мають йти униз, однак цього року війна вчергове вносить свої корективи у цінову політику. Як можуть змінитися ціни на харчові продукти в березні, у коментарях 24 Каналу розповіли експерти Інституту аграрної економіки.

Ціни на овочі та фрукти, як і ринкова пропозиція, залежатимуть від обсягів їх постачання, умов і вартості зберігання, а також логістики, говорить науковиця Інна Сало. Впливають також підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників та ціни на пальне.

Інна Сало, докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Через додаткові витрати на зберігання у березні 2026 року очікується сезонне поступове здорожчання плодоовочевої продукції: овочів – до 7%, плодів – до 10% проти нинішніх цін.

За наведеними науковицею даними Мінфіну України, станом на 24 лютого проти кінця січня 2026 року знизилися ціни на овочі борщового набору: буряк, капусту, цибулю, картоплю. Також дещо здешевшали яблука (на 5,4%). Однак здорожчали банани, мандарини й апельсини, які в Україну імпортують.

Цікаво! В Україні господарства населення вирощують близько 88% овочів (до 7,5 мільйона тонн) та 80% фруктів (до 1,5 мільйона тонн).

Як зміняться ціни на м'ясо?

Ситуація з цінами на м'ясо в Україні чотири роки поспіль перебуває під впливом розв'язаної Росією повномасштабної війни та її наслідків. Як зауважила науковиця Наталія Копитець, цьогоріч через тривалу відсутність електроенергії внаслідок атак продуктові супермаркети змушені були знижувати роздрібні ціни м'ясо.

Наталія Копитець, кандидатка економічних наук, провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у березні 2026 року підвищення роздрібних цін на основні види м'яса – яловичину, свинину та курятину – не очікується. Ціни залишаться на рівні лютого 2026 року.

Ситуацію на ринку загострює й зниження попиту з боку кінцевих споживачів. Через тривалі перебої зі світлом сире м'ясо люди купували менше, адже мали труднощі з його приготуванням та зберіганням.

За наведеними науковицею даними, з початку 2026 року станом на 25 лютого основні види м'яса здешевшали на 3 – 30,42 гривні за кілограм. Найбільше знизилися ціни на курятину:

тушка – 101 гривня за кілограм (-13,5%);

філе – 207,97 гривні за кілограм (-12,8%);

стегна – 140,67 гривні за кілограм (-3,9 %);

гомілки – 101,50 гривні за кілограм (-5,4 %).

Яловичий гуляш натомість здорожчав на 3,4% – до 399 гривень за кілограм. Ребра ж дещо впали в ціні – до 269,55 гривні за кілограм (-2,2 %). Свинина подешевшала на 1,3 – 2,9%, а ціни на солоне й домашнє сало залишилися без змін.

Що буде з цінами на "молоку" у березні?

Ринок молочної продукції у 2026 році зазнав суттєвих коливань через погодні умови та економічні чинники, говорить науковець Іван Свиноус. Ускладнює ситуацію в галузі також скорочення поголів'я корів у сільськогосподарських підприємствах та домашніх господарствах.

Додатковий тиск на собівартість спричиняють підвищення вартості пального, ветеринарних препаратів, обладнання, а також запровадження нових вимог до утримання тварин. Витрати виробників зростають і через використання дизельних генераторів через відключення світла.

Іван Свиноус, доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Під впливом негативних світових трендів на біржові молочні товари на початку місяця спостерігалося незначне зниження закупівельних цін. Однак уже в середині періоду ринок продемонстрував протилежну динаміку, що спричинило їх зростання. Позитивна тенденція зростання може зберегтися і в березні 2026 року, попри традиційний сезонний фактор збільшення пропозиції молока.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у березні 2026 року закупівельні ціни на молоко після підвищення становитимуть:

ґатунок екстра – до 18,53 гривні за кілограм (+6,5 %);

вищий – до 17,58 гривні за кілограм (+5,3 %);

перший – до 16,90 гривні за кілограм (+4,2 %).

Роздрібні ціни також можуть зрости:

пастеризоване молоко – на 2,5 % до 44,70 гривні за кілограм (+3,1 %);

твердий сир (на 50 %) – до 315,30 гривні за кілограм (+1,9 %);

сметану 20 % – приблизно до 145 гривень за кілограм (+4,3 %).

Водночас зростання цін стримує низька купівельна спроможність населення. Тож збільшення витрат виробників і переробників не вдається повністю перенести на кінцевого споживача.

