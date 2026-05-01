Пропозиція зростає, а ціни падають

На українському ринку тепличних томатів цього тижня зберігається тенденція до зниження цін. За даними аналітиків EastFruit, основними причинами є збільшення обсягів збору в тепличних господарствах та послаблення попиту.

Станом на зараз тепличні комбінати реалізують помідори за ціною 130 – 160 гривень за кілограм. Це приблизно на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Додатковий тиск на ринок створюють стабільні поставки імпортної продукції. Водночас усе більше українських виробників виходять на активну фазу продажів, що ще більше підсилює конкуренцію.

Попри падіння, ціни значно вищі, ніж торік

Незважаючи на поточне здешевлення, тепличні помідори залишаються значно дорожчими, ніж у цей самий період минулого року. У середньому ціни перевищують торішні показники на 73%.

Учасники ринку прогнозують, що тенденція до зниження може зберегтися. За їхніми словами, виробники готові й надалі знижувати ціни, щоб уникнути накопичення нереалізованої продукції на складах.

Якщо темпи збуту не зростуть, ринок може й надалі коригуватися вниз, особливо на тлі збільшення внутрішньої пропозиції та стабільного імпорту.

Згіднро з даними "Мінфіну", наразі у супермаркетах України встановилися такі ціни на помідори:

Auchan 303,60 гривні за кілограм;

Novus 139 гривень за кілограм;

Metro 206,96 гривні за кілограм;

АТБ 179,89 гривні за кілограм;

Сільпо 179 гривень за кілограм.

Ціни на цибулю різко зросли: яка вартість у супермаркетах?

Ціни на ріпчасту цибулю в Україні зросли через скорочення запасів та активізацію попиту, досягнувши 4-9 гривень за кілограм.

Попри зростання, цибуля все ще коштує на 68% дешевше, ніж минулого року, а в супермаркетах ціни варіюються від 8,45 до 14,50 гривні за кілограм.

Учасники ринку прогнозують, що позитивна динаміка збережеться до моменту, коли на ринок почне масово надходити цибуля нового врожаю від українських господарств. Саме тоді ціни можуть знову стабілізуватися або змінити тренд.