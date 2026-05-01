Предложение растет, а цены падают

На украинском рынке тепличных томатов на этой неделе сохраняется тенденция к снижению цен. По данным аналитиков EastFruit, основными причинами являются увеличение объемов сбора в тепличных хозяйствах и ослабление спроса.

По состоянию на сейчас тепличные комбинаты реализуют помидоры по цене 130 – 160 гривен за килограмм. Это примерно на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Дополнительное давление на рынок создают стабильные поставки импортной продукции. В то же время все больше украинских производителей выходят на активную фазу продаж, что еще больше усиливает конкуренцию.

Несмотря на падение, цены значительно выше, чем в прошлом году

Несмотря на текущее удешевление, тепличные помидоры остаются значительно дороже, чем в этот же период прошлого года. В среднем цены превышают прошлогодние показатели на 73%.

Участники рынка прогнозируют, что тенденция к снижению может сохраниться. По их словам, производители готовы и в дальнейшем снижать цены, чтобы избежать накопления нереализованной продукции на складах.

Если темпы сбыта не вырастут, рынок может и в дальнейшем корректироваться вниз, особенно на фоне увеличения внутреннего предложения и стабильного импорта.

Согласно данным "Минфина", сейчас в супермаркетах Украины установились такие цены на помидоры:

Auchan 303,60 гривны за килограмм;

Novus 139 гривен за килограмм;

Metro 206,96 гривны за килограмм;

АТБ 179,89 гривны за килограмм;

Сильпо 179 гривен за килограмм.

Цены на лук резко выросли: какая стоимость в супермаркетах?

Цены на репчатый лук в Украине выросли из-за сокращения запасов и активизации спроса, достигнув 4-9 гривен за килограмм.

Несмотря на рост, лук все еще стоит на 68% дешевле, чем в прошлом году, а в супермаркетах цены варьируются от 8,45 до 14,50 гривен за килограмм.

Участники рынка прогнозируют, что положительная динамика сохранится до момента, когда на рынок начнет массово поступать лук нового урожая от украинских хозяйств. Именно тогда цены могут снова стабилизироваться или изменить тренд.