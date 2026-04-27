Старый урожай дорожает, новый – дешевеет

На украинском рынке овощей наблюдается контрастная ситуация: продукция прошлого урожая продолжает дорожать из-за сокращения запасов, сообщает EastFruit. В частности, растут цены на морковь (с 12 – 14 до 13 – 15 гривен за килограмм) и белокочанную капусту (с 4 – 10 до 7 – 11 гривен за килограмм).

В то же время ранняя капуста, – наоборот, дешевеет (с 4 – 10 до 7 _COPY2 11 гривен за килограмм), поскольку предложение нового урожая постепенно увеличивается. Также снизились цены на столовую свеклу нового сезона (с 60 – 65 до 45 – 55 гривен за килограмм).

Негативный ценовой тренд сохраняется и в сегменте тепличных овощей: огурцы продолжают дешеветь (с 80 – 130 до 55 – 80 гривен за килограмм). Зато помидоры подорожали (с 155 – 170 до 160 – 180 гривен за килограмм), тогда как сладкий перец стал доступнее для покупателей (с 170 – 220 до 150 – 180 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Отдельно стоит отметить дальнейшее снижение стоимости кабачков и баклажанов, а также редиса. В сегменте зелени ситуация смешанная: цены на укроп и щавель выросли, тогда как зеленый лук и петрушка подешевели.

Что происходит на рынке фруктов и ягод?

В фруктово-ягодном сегменте в целом сохраняется стабильность – большинство позиций остались на уровне предыдущей недели.

В то же время появление на рынке более дорогой местной земляники садовой повлияло на импорт: цены на зарубежную ягоду снизились (с 170 – 180 до 160 – 250 гривен за килограмм), а общий ценовой диапазон расширился.

Кроме того, зафиксирован рост стоимости яблок (с 18 – 45 до 18 – 50 гривен за килограмм) и груш (с 45 – 130 до 50 – 130 гривен за килограмм), что может быть связано с сокращением запасов и сезонными факторами.

