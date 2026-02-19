Ціни на молочну продукцію зростають

За даними Спілки молочних підприємств України, індекс цін на молочну продукцію на останніх торгах Global Dairy Trade зріс на 3,6% – до 4030 доларів США за тонну.

Підвищення цін зафіксовано за низкою основних позицій. Зокрема, вершкове масло подорожчало на 10,87% – до 6350 доларів США за тонну, молочний жир – на 3,8% до 6750 доларів США за тонну, сир "Моцарелла" – на 5,0% до 3880 доларів США за тонну.

Зверніть увагу! Також зросли котирування сухого незбираного молока – на 2,5% до 3710 доларів США за тонну та сухого знежиреного молока – на 3,0% до 2970 доларів США за тонну. Водночас сир "Чедер" подешевшав на 1,0% – до 4740 доларів США за тонну.

За останні 4 аукціони ціни на вершкове масло зросли на 26,6%, а на сухе знежирене молоко – на 22,3%.

Важливо! Загалом під час торгів було реалізовано 22,2 тис. тонн молочної продукції за участі 167 учасників. Наступний аукціон Global Dairy Trade заплановано на 3 березня.

