Цукор у світі сильно здешевшав

Світові ціни на цукор минулого тижня опустилися до найнижчого рівня більш ніж за 5 років через подальше послаблення попиту. Як повідомляє The Financial Times, поширення препаратів для схуднення сприяє зниженню споживання солодощів, оскільки дедалі більше людей віддають перевагу білковим продуктам.

Читайте також Україна у 2025 році втримала високу планку виробництва цукру: що цьому сприяло

Котирування продовжили п'ятимісячне падіння, а ринок додатково тиснуть очікування глобального профіциту. Аналітики трейдера Czarnikow прогнозують надлишок цукру у сезоні 2026/27 на рівні близько 3,4 мільйона тонн, що сприятиме подальшому накопиченню запасів.

На лондонській біржі травневі ф'ючерси на білий цукор знизилися за тиждень на 3,3 відсотка — до 397,1 долара США за тонну, тоді як у Нью-Йорку ціни на тростинний цукор впали до мінімумів із жовтня 2020 року. Трейдери пояснюють це швидшим, ніж очікувалося, уповільненням споживання у США та інших розвинених країнах.

Як препарати для схуднення знизили ціни на цукор?

Суттєвим чинником стала популярність ін'єкцій GLP-1, які викликають відчуття ситості. Йдеться, зокрема, про препарати Wegovy та Ozempic від Novo Nordisk, а також Mounjaro і Zepbound від Eli Lilly. Аналітики очікують, що їхній вплив на попит лише посилюватиметься.

За словами представників брокерської компанії Marex, галузь була заскочена темпами падіння споживання, однак пропозиція швидко не скоротиться через довгий виробничий цикл і державну підтримку виробників у багатьох країнах.

З боку пропозиції надходять сигнали про зростання виробництва. За даними Unica, у центрально-південному регіоні Бразилії виробництво цукру у сезоні 2025/26 дещо зросло, а частка тростини, спрямованої на виробництво цукру, збільшилася.

В Індії, за інформацією ISMA, випуск цукру також підвищився, а влада дозволила додатковий експорт, що посилює тиск на світові ціни.

В Україні внутрішній ринок теж відчуває вплив глобальних тенденцій: ціни знизилися приблизно до 18–19 тисяч гривень за тонну проти 23–24 тисяч гривень за тонну рік тому, що може вплинути на рішення аграріїв щодо посівів нового врожаю.

Виробництво цукру в ЄС падає: площі буряків скоротились до десятирічного мінімуму