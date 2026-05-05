Як угода між Меркосур і ЄС вплине на експорт?

Уряд Бразилії прогнозує зростання експорту країни на 13% до 2038 року, повідомляє Reuters. За словами віцепрезидента Жеральдо Алкміна, це буде можливо в разі повної реалізації торгівельної угоди між блоком Меркосур та Європейський Союз.

За його словами, особливо відчутний ефект очікується в промисловому секторі, де експорт може зрости на 26%. Важливим фактором стане поступове зниження мит, зокрема для близько 5 тисяч товарів, для яких тарифи будуть обнулені вже з 1 травня.

Попри те, що угода ще стикається з юридичними викликами з боку окремих країн ЄС, процес лібералізації торгівлі фактично стартує вже зараз. Повне скасування тарифів між сторонами планують завершити протягом 12 років.

Які сектори виграють найбільше?

Серед галузей, які першими відчують ефект від нових умов торгівлі, називають аграрний сектор. Зокрема, йдеться про експорт цукру, фруктів, яловичини та м'яса птиці.

Водночас угода передбачає баланс інтересів обох сторін. У разі різкого зростання імпорту країни можуть застосовувати тимчасові обмеження, щоб захистити внутрішній ринок.

Очікується, що активізація торгівлі сприятиме не лише збільшенню експорту, а й імпорту. Уже зараз обсяг товарообігу між Бразилією та ЄС становить близько 100 мільярдів доларів США, що підкреслює значний потенціал подальшого розвитку співпраці.

Ціни на цукор зростають на тлі нарощування виробництва етанолу

Світові ціни на цукор-сирець піднялися до максимуму більш ніж за місяць, оскільки інвестори почали згортати "ведмежі" очікування, повідомляє Bloomberg. Ринок реагує на припущення, що бразильські переробники можуть активніше спрямовувати цукрову тростину на виробництво етанолу, а не цукру. Найактивніший ф'ючерсний контракт у Нью-Йорку за одну сесію зріс приблизно на 1,7% і перевищив позначку 15 центів за фунт, продовживши висхідну динаміку другий день поспіль.

Водночас ситуація залишається неоднозначною. З одного боку, геополітична напруга на Близькому Сході підтримує попит на біопаливо. З іншого – зниження цін на етанол у самій Бразилії стримує бажання заводів масово переорієнтовуватися на його виробництво. Експерти також вказують на невизначеність щодо здатності ринку поглинути великі обсяги етанолу.

Додатковим сигналом для інвесторів стало технічне зростання: котирування подолали важливий рівень – 200-денну ковзну середню. За даними ринку, частина гравців уже скоротила короткі позиції. Якщо тенденція збережеться, ціни можуть піднятися вище 17 центів за фунт у найближчій перспективі.

В ЄС проти: Україна різко скорочує виробництво та експорт цукру

Україна скорочує виробництво цукру через обмеження торгівлі та проблеми з експортною логістикою, очікується зниження виробництва на 26,3% у 2025–2026 роках.

Експорт цукру зменшився на 14,2% у 2024–2025 роках, основні ринки збуту – Африка та Близький Схід, очікується подальше падіння до 505 тисяч тонн.

Внутрішнє споживання також знижується. Якщо до повномасштабної війни українці споживали близько 1,1 мільйона тонн цукру на рік, то в сезоні 2025–2026 цей показник може скоротитися до 0,9 мільйона тонн.