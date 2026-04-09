Ринки відреагували миттєво: пшениця та олія пішли вниз

Світові ціни на аграрну продукцію різко знизилися після досягнення двотижневого перемир'я між США та Іраном, повідомляє Bloomberg. Послаблення геополітичної напруги зменшило так звану "воєнну премію", яка раніше підтримувала котирування.

Останніми тижнями аграрні ринки зростали на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Це спричинило стрибок цін на нафту та ускладнило логістику через обмеження в Ормузька протока – важливому маршруті для постачання пального та добрив.

Після оголошення перемир'я протоку частково відкрили, що дало сигнал ринку до швидкої корекції. Зокрема, пшениця в Чикаго подешевшала до 3,5% і досягла найнижчого рівня з початку березня. Соєва олія втратила до 5%, показавши найбільше падіння за останні місяці.

Зверніть увагу! Аналітики зазначають, що навіть попри те, що відновлення логістики може зайняти тижні або місяці, ринки реагують миттєво. Додатковим фактором тиску на пшеницю залишається достатня пропозиція на світовому ринку.

Добрива і цукор також дешевшають

Негативна динаміка торкнулася і суміжних секторів. Акції виробників добрив різко впали, оскільки зниження цін на нафту зменшило витрати на їх виробництво та знизило напругу навколо постачання.

Здешевлення енергоносіїв також вплинуло на ринок цукру. Коли нафта дорожчає, виробники частіше спрямовують тростину на виробництво біопалива, а не цукру. Відповідно, зниження цін на нафту зменшує попит на біопаливо і тисне на цукрові котирування.

Цікаво! Ф'ючерси на цукор падають уже вісім торгових сесій поспіль після досягнення пікових значень наприкінці березня. При цьому фундаментальна ситуація залишається стабільною: пропозиція на ринку достатня, зокрема завдяки Бразилія, яка не змінювала внутрішні ціни на пальне навіть на тлі конфлікту.

