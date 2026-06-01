Погодні ризики підштовхнули ринок цукру вгору

Ф’ючерси на цукор у Нью-Йорку продемонстрували найбільше зростання за останній місяць, повідомляє Bloomberg. Причиною стали побоювання, що формування погодного явища Ель-Ніньйо може скоротити кількість опадів в Індії та негативно вплинути на врожай цукрової тростини.

Індійська метеорологічна служба переглянула прогноз на сезон мусонів у червні – вересні. Тепер очікується, що сумарна кількість опадів становитиме близько 90% від довгострокової норми, тоді як у квітні прогноз був дещо оптимістичнішим — 92%.

На цьому тлі найбільш активний контракт на сирий цукор зростав до 14,35 цента за фунт, що стало найбільшим внутрішньоденним стрибком із кінця квітня. Таким чином ринок перервав серію з чотирьох поспіль сесій падіння.

Можливе скорочення врожаю змінює глобальний баланс

Позитивну динаміку підтримав і ринок білого цукру. У Лондоні ф’ючерси зростали до 440,40 долара США за тонну, що стало найрізкішим підйомом із березня.

Аналітики пояснюють, що ситуація в Індії має критичне значення для глобального ринку, адже країна залишається другим найбільшим виробником цукру у світі. Якщо через нестачу опадів урожайність знизиться, владі буде складніше дозволити експорт продукції.

За оцінками Covrig Analytics, прогнозований світовий профіцит цукру у сезоні 2026/27 уже суттєво скоротився — до приблизно 100 тисяч тонн проти 1,4 мільйона тонн, які очікувалися навесні. Головною причиною такого перегляду називають саме ризик падіння виробництва в Індії.