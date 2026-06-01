Погодные риски подтолкнули рынок сахара вверх

Фьючерсы на сахар в Нью-Йорке продемонстрировали наибольший рост за последний месяц, сообщает Bloomberg. Причиной стали опасения, что формирование погодного явления Эль-Ниньо может сократить количество осадков в Индии и негативно повлиять на урожай сахарного тростника.

Индийская метеорологическая служба пересмотрела прогноз на сезон муссонов в июне – сентябре. Теперь ожидается, что суммарное количество осадков составит около 90% от долгосрочной нормы, тогда как в апреле прогноз был несколько оптимистичнее - 92%.

На этом фоне наиболее активный контракт на сырой сахар рос до 14,35 цента за фунт, что стало самым большим внутридневным скачком с конца апреля. Таким образом рынок прервал серию из четырех подряд сессий падения.

Возможное сокращение урожая меняет глобальный баланс

Положительную динамику поддержал и рынок белого сахара. В Лондоне фьючерсы росли до 440,40 доллара США за тонну, что стало самым резким подъемом с марта.

Аналитики объясняют, что ситуация в Индии имеет критическое значение для глобального рынка, ведь страна остается вторым крупнейшим производителем сахара в мире. Если из-за недостатка осадков урожайность снизится, властям будет сложнее позволить экспорт продукции.

По оценкам Covrig Analytics, прогнозируемый мировой профицит сахара в сезоне 2026/27 уже существенно сократился - до примерно 100 тысяч тонн против 1,4 миллиона тонн, которые ожидались весной. Главной причиной такого пересмотра называют именно риск падения производства в Индии.