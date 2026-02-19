Чому ціни на картоплю почали рости?
З початку тижня на українському ринку спостерігається тенденція до подорожчання картоплі, повідомляють аналітики EastFruit. За словами виробників, ключовим фактором є поступове скорочення запасів якісної продукції у сховищах.
Наразі фермери пропонують картоплю за цінами 7 – 14 гривень за кілограм залежно від якості, сорту та обсягів партій, що в середньому на 17 відсотків вище, ніж тижнем раніше. Експерти пояснюють зростання інтересу до закупівель загальним зменшенням пропозиції в господарствах. Частина виробників, які не мають можливостей для тривалого зберігання, реалізували основні обсяги ще до новорічних свят.
У другій половині маркетингового сезону не виключаються й значні постачання імпортної картоплі на український ринок – це традиційна практика навіть попри високі показники внутрішнього виробництва, про які повідомляє Державна служба статистики України.
Зверніть увагу! Додаткову підтримку цінам забезпечує активний попит з боку гуртових компаній, які дедалі частіше стикаються з нестачею якісної продукції у виробників. Фермери пов'язують проблеми з якістю з несприятливою погодою під час збирання врожаю 2025 року – тривалі дощі погіршили як товарний вигляд, так і здатність картоплі до зберігання.
Водночас нинішні ціни залишаються в середньому на 56 відсотків нижчими, ніж за аналогічний період минулого року. Так, за даними "Мінфіну", наразі у супермаркетах встановилися такі ціни на картоплю:
- Auchan 12,62 гривні за кілограм;
- Megamarket 18,57 гривні за кілограм;
- VARUS 15,50 гривні за кілограм;
- АТБ 14,29 гривні за кілограм;
- Сільпо 14 гривень за кілограм.
Українські тепличники продають огірки нового обігу: які наразі ціни на ринку?
В Україні стартував продаж тепличних огірків нового обігу, але обсягів поки недостатньо для покриття попиту, що утримує ціни на високому рівні.
Ціни на місцеві огірки коливаються від 140 до 180 гривень за кілограм, що пояснюється обмеженою пропозицією та вищою якістю продукції.