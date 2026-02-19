Почему цены на картофель начали расти?

С начала недели на украинском рынке наблюдается тенденция к подорожанию картофеля, сообщают аналитики EastFruit. По словам производителей, ключевым фактором является постепенное сокращение запасов качественной продукции в хранилищах.

Сейчас фермеры предлагают картофель по ценам 7 – 14 гривен за килограмм в зависимости от качества, сорта и объемов партий, что в среднем на 17 процентов выше, чем неделей ранее. Эксперты объясняют рост интереса к закупкам общим уменьшением предложения в хозяйствах. Часть производителей, которые не имеют возможностей для длительного хранения, реализовали основные объемы еще до новогодних праздников.

Во второй половине маркетингового сезона не исключаются и значительные поставки импортного картофеля на украинский рынок – это традиционная практика даже несмотря на высокие показатели внутреннего производства, о которых сообщает Государственная служба статистики Украины.

Обратите внимание! Дополнительную поддержку ценам обеспечивает активный спрос со стороны оптовых компаний, которые все чаще сталкиваются с нехваткой качественной продукции у производителей. Фермеры связывают проблемы с качеством с неблагоприятной погодой во время уборки урожая 2025 года – длительные дожди ухудшили как товарный вид, так и способность картофеля к хранению.

В то же время нынешние цены остаются в среднем на 56 процентов ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Так, по данным "Минфина", сейчас в супермаркетах установились такие цены на картофель:

Auchan 12,62 гривны за килограмм;

12,62 гривны за килограмм; Megamarket 18,57 гривны за килограмм;

18,57 гривны за килограмм; VARUS 15,50 гривны за килограмм;

15,50 гривны за килограмм; АТБ 14,29 гривны за килограмм;

14,29 гривны за килограмм; Сильпо 14 гривен за килограмм.

