Почему цены на картофель начали расти?
С начала недели на украинском рынке наблюдается тенденция к подорожанию картофеля, сообщают аналитики EastFruit. По словам производителей, ключевым фактором является постепенное сокращение запасов качественной продукции в хранилищах.
Читайте также Румыния наращивает экспорт бананов, несмотря на отсутствие собственного производства
Сейчас фермеры предлагают картофель по ценам 7 – 14 гривен за килограмм в зависимости от качества, сорта и объемов партий, что в среднем на 17 процентов выше, чем неделей ранее. Эксперты объясняют рост интереса к закупкам общим уменьшением предложения в хозяйствах. Часть производителей, которые не имеют возможностей для длительного хранения, реализовали основные объемы еще до новогодних праздников.
Во второй половине маркетингового сезона не исключаются и значительные поставки импортного картофеля на украинский рынок – это традиционная практика даже несмотря на высокие показатели внутреннего производства, о которых сообщает Государственная служба статистики Украины.
Обратите внимание! Дополнительную поддержку ценам обеспечивает активный спрос со стороны оптовых компаний, которые все чаще сталкиваются с нехваткой качественной продукции у производителей. Фермеры связывают проблемы с качеством с неблагоприятной погодой во время уборки урожая 2025 года – длительные дожди ухудшили как товарный вид, так и способность картофеля к хранению.
В то же время нынешние цены остаются в среднем на 56 процентов ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Так, по данным "Минфина", сейчас в супермаркетах установились такие цены на картофель:
- Auchan 12,62 гривны за килограмм;
- Megamarket 18,57 гривны за килограмм;
- VARUS 15,50 гривны за килограмм;
- АТБ 14,29 гривны за килограмм;
- Сильпо 14 гривен за килограмм.
Украинские тепличники продают огурцы нового оборота: какие сейчас цены на рынке?
В Украине стартовали продажи тепличных огурцов нового оборота, но объемов пока недостаточно для покрытия спроса, что удерживает цены на высоком уровне.
Цены на местные огурцы колеблются от 140 до 180 гривен за килограмм, что объясняется ограниченным предложением и высоким качеством продукции.