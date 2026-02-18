Как Румыния стала крупным экспортером бананов?

Румыния остается заметным экспортером бананов в регионе, сообщает издание Logos Press. Экспорт тропических фруктов растет даже несмотря на то, что их не выращивают на ее территории.

По данным Евростат, в 2024 году страна экспортировала бананы на сумму около 3,4 миллиона евро, что несколько больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2020 году экспорт составил 7,7 миллиона евро, а пик был зафиксирован в 2021 году – 14,5 миллиона евро.

Ziarul Financiar сообщает, что бананы поступают в страну зелеными, после чего проходят процесс созревания на специализированных мощностях. Благодаря этому Румыния фактически "готовит" продукцию к продаже и отправляет ее на внешние рынки.

Если раньше страна имела ограниченный доступ к импортным бананам, то сейчас активно поставляет их к соседям. Наибольшие объемы экспорта направляются в Венгрию и Молдову, тогда как меньшие партии – в Польшу, Словении, Болгарии, Чехии и Германии.

