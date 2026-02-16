Как возле Львова создать тропики возле Львова?

Неподалеку Львова среди привычных украинских пейзажей работает необычная оранжерея площадью около 500 квадратных метров, где растут бананы, манго, папайя, джекфрут, какао и сотни сортов цитрусовых, сообщает Lviv24. Ее создала Татьяна Загородник, которая уже более 15 лет собирает коллекцию экзотических растений.

Оранжерея разделена на две зоны – тропическую и субтропическую, где поддерживаются необходимые условия для различных культур. По словам хозяйки, коллекция формировалась постепенно – от первого растения до нынешнего большого сада.

Любовь к растениям Татьяна переняла от родителей-фермеров и со временем начала экспериментировать с различными видами. Сегодня здесь растут десятки сортов бананов, манго, авокадо, папайя, джекфрут, дуриан и редкие цитрусовые. В ее коллекции – более 50 сортов бананов с разными вкусами, от сладких до с легкой кислинкой.

Часть растений женщина привозит из путешествий. Например, банан со Шри-Ланки она вырастила из посадочного материала, привезенного домой после посещения плантаций. Чтобы эффективно использовать пространство, Татьяна практикует прививки – на одном дереве могут расти несколько сортов манго.

Растения для Татьяны – как члены семьи

В теплице применяют как естественное, так и ручное опыление, а для стабильного роста растений установлены системы подогрева почвы, освещения, вентиляции и автономного отопления. Энергетическую независимость обеспечивают солнечные панели, аккумуляторы, геотермальное тепло и резервный генератор.

Интересно! Для поддержания влажности в тропической зоне обустроен небольшой водоем с декоративными рыбами, что помогает создавать необходимый микроклимат даже в жаркие дни.

В целом коллекция насчитывает более тысячи растений из разных стран – от папайи и мангостана до редких видов цитрусовых. Отдельное внимание уделено уходу: хозяйка самостоятельно изучает информацию из международных источников, экспериментирует с подкормкой и условиями выращивания.

Обратите внимание! Татьяна делится знаниями с желающими – продает саженцы, ведет страницы в соцсетях и консультирует тех, кто хочет выращивать экзотику. Для нее оранжерея стала не только хобби, а делом жизни, где сочетаются наука, технологии и любовь к растениям.

