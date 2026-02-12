Правительство ускоряет введение в обработку разминированных земель

Правительство внесло изменения в Порядок обследования земельных участков, которые пользуются льготами из-за возможного минного загрязнения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Отныне органы местного самоуправления будут проверять, используются ли такие земли по целевому назначению. Собранная информация будет передаваться в Центр гуманитарного разминирования, после чего специалисты по противоминной деятельности будут проводить нетехническое обследование для подтверждения или опровержения факта загрязнения.

Если будет установлено, что участок фактически обрабатывается, налоговые льготы для него отменят.

По данным платформы GRIT, сейчас более 10 тысяч гектаров земель одновременно имеют статус потенциально загрязненных и при этом используются в агропроизводстве. В приоритете - именно такие участки, которые можно безопасно вернуть к полноценному хозяйственному обороту.

Обратите внимание! Премьер-министр также сообщила, что с февраля 2022 года к продуктивному использованию после очистки от взрывоопасных предметов уже вернули 49 415 квадратных километров территорий.

