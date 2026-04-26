Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал инженер-программист и соучредитель компании RoverTech Борис Держак, добавив, что специалисты движутся не в сторону одноразовых роботов стоимостью 7 – 12 тысяч долларов, а занимаются улучшением защиты НРК, чтобы они могли выживать после прохождения многих миссий на поле боя. Разработчики хотят повысить их выносливость.

Сколько стоит один НРК?

В компании RoverTech отметили, что намерены улучшить способности своих роботов, чтобы те могли проехать с перегрузкой (1,5 тонны) ориентировочно 200 миссий. Ключевой показатель успешности, по словам Держака, измеряется в количестве эффективных своевременных миссий НРК. Поэтому он и его коллеги адаптируются именно под это.

Сейчас в Украине актуальным среди производителей является стремление изготавливать максимально эффективное средство, при этом который был бы относительно недорогим. По словам Держака, со всеми видами связи и защитой стоимость одного НРК компании RoverTech достигает 20 тысяч долларов.

Это весь комплект. Сам робот стоит дешевле. У нас есть необходимые компоненты, но на каждую деталь есть план "Б" даже если одну из технологий выключат. Мы не нацеливаемся на то, чтобы на 100 процентов компоненты были украинского производства. Потому что для этого нужна полная доступность этих элементов,

– объяснил Держак.

Цель – 5 тысяч роботов в год

По словам инженера-программиста, сейчас изготавливать 5 тысяч НРК в год вполне реально. Такую цель компания RoverTech поставила перед собой на будущее. Ее специалисты начинали с разработки роботов-разменников. По словам Держака, пока изготавливается один робот для разминирования территорий можно втиснуть сделать трех роботов-логистов по типу "Змей".

Есть компании, которые занимаются исключительно одним роботом, поэтому способны изготавливать больше. Кто-то начал развиваться до нас. Мы начинали с простого СТО на 2 машины. Мы многих вещей не знали, пришлось все учить, везде рисковать. Это миллионы гривен в кредит,

– поделился Держак.

Роботы вместо солдат

Роботизированные комплексы призваны заменять людей на фронте. Сейчас НРК способны выполнять задачи от логистики до непосредственно боевых действий. директор по исследованиям и разработкам DevDroid Олег Федоришин объяснил, что роботы постоянно нуждаются в обновлении из-за изменений на войне. По его словам, обновлять НРК можно дистанционно. Ориентировочно раз в полгода осуществляется капитальная модификация систем, что позволило удвоить расстояние, которую проходит роботизированный комплекс.

Заменить роботами в ВСУ планируют до 30% украинских бойцов. В первую очередь это хотят сделать в горячих точках фронта. Командир подразделения наземных роботизированных систем NC13 Третьей штурмовой бригады ВСУ Николай Зинкевич не исключает, что это удастся воплотить в течение текущего 2026 года. Он рассказал, что на НРК возложены такие миссии как эвакуация раненых бойцов, доставка грузов, ведение наблюдения, установление минных полей, разрушение укреплений противника, осуществление диверсионных операций в тылу россиян