Об этом пишет Politico со ссылкой на командира подразделения наземных роботизированных систем NC13 Третьей штурмовой бригады ВСУ Николая (Макара) Зинкевича.

Действительно ли роботы могут заменить военных на фронте уже в 2026 году?

В материале отмечается, что наземные роботизированные комплексы (НРК), которые уже используются на фронте, могут кардинально изменить характер ведения войны – подобно появлению пороха в Средневековье или развития танков во время Первой мировой войны.

По данным издания, украинские высокотехнологичные дроны уже превратили 50-километровую зону за линией фронта в опасную ловушку для российских войск, а также нанесли значительные потери Черноморскому флоту РФ.

Доставка важных грузов, эвакуация раненых, ведение наблюдения на открытой местности, разрушение вражеских укреплений, диверсионные операции в тылу врага, установка минных полей – все это сейчас выполняется наземными роботизированными системами,

– пояснил Николай Зинкевич.

Журналисты пишут, что применение НРК позволяет существенно уменьшить потери среди военных, что особенно важно на фоне проблем с мобилизацией и постоянных атак со стороны России.

Полномасштабное вторжение России в 2022 году, как пишет Politico, втянуло Украину в технологическую гонку вооружений, где она постепенно выходит вперед. В то же время Россия также расширяет использование наземных дронов, в частности в логистике и эвакуации.

"Эти бескровные события подчеркивают, как робототехника может изменить общую логику ведения войны, заменив дорогие штурмовые операции с участием людей на дистанционно управляемые атаки", – отмечает издание.

Военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков сравнил внедрение роботов с военной революцией 1920 – 1930-х годов, когда новые технологии – пулеметы, танки и авиация – в корне изменили войну.

В то же время эксперт предостерегает, что это "может привести к необоснованному выводу об уменьшении роли человека в войне", которая, по его словам, остается "решающей".

Мы работаем над тем, чтобы основной удар брали на себя роботы, а пехота стала элитным специализированным подразделением, который будет выполнять те задачи, с которыми не могут справиться роботы. Ведь так или иначе, люди все равно остаются основой армии,

– подчеркнул Зинкевич.

Как в военном командовании относились к внедрению роботизированных систем?

Как уточняет Politico, сначала украинское командование скептически относилось к НРК из-за недостатка подготовленных операторов. Однако ситуация изменилась после успешных испытаний в ряде бригад, а также благодаря эффективным воздушным атакам ВСУ вглубь территории России.

По информации Минобороны Украины, в первом полугодии 2026 года планируется законтрактовать 25 тысяч наземных роботизированных систем – вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Среди эффективных разработок издание упоминает комплекс TerMIT от украинской компании Tencore. Это гусеничный робот, способен перевозить до 400 килограммов груза со скоростью до 15 километров в час и работать на расстоянии до 40 километров.

"Один TerMIT успел установить более 1500 противотанковых мин, прежде чем россияне уничтожили его с помощью многих беспилотников FPV", – рассказал соучредитель и генеральный директор Tencore Максим Васильченко.

В то же время, по данным Politico, стремительный рост спроса на НРК создает дефицит их предложения, в частности из-за недостаточного финансирования. Правительство уверяет, что работает над решением этой проблемы. Кроме того, соответствующие разработки поддерживают европейские партнеры.

Какова сейчас ситуация с поставками НРК на фронт?