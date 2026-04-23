Оптоволоконная связь эффективна только в привязке к стационарной наземной станции. В случае с подвижными дронами такая система почти гарантированно приведет к обрыву кабеля, объяснил 24 Каналу соучредитель Contra Drone Тимофей Юрков.

Станут ли дроны-"матки" новым вызовом для ПВО?

По словам Юркова, главная проблема оптоволокна в воздушных системах – это синхронизация движения. Если кабель закрепить к дрону-"матке", который сам находится в движении, риск его обрыва приближается к 100%.

Такие дроны не могут быть на оптоволокне, поскольку оптоволокно может быть прикреплено только к наземной станции управления. Если крепить его к дрону-"матке", то шанс на разрыв почти 100%,

– объяснил он.

Впрочем, это не означает, что опасность уменьшается. Наоборот, современные атаки переходят к более сложным архитектурам: один дрон может выполнять роль носителя, другой – ретранслятора сигнала, а еще несколько – непосредственно ударных элементов. В такой системе даже уничтожение "матки" не гарантирует потери контроля над всей группой.

Юрков отмечает, что украинские разработчики уже готовятся к таким вызовам – анализируют новые типы управления, работают над перехватчиками и изучают поведение подобных многоуровневых систем. Хотя это вопрос не ближайшего времени, такая эволюция вполне реальна.

Обратите внимание! Еще одна потенциальная угроза – реактивные дроны. Несмотря на их высокую скорость, они имеют уязвимость: инерционная навигация работает менее точно, поэтому в условиях эффективного глушения связи и навигации такие аппараты могут терять контроль и не достигать цели.

