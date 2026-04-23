Оптоволоконний зв’язок ефективний лише у прив’язці до стаціонарної наземної станції. У випадку з рухомими дронами така система майже гарантовано призведе до обриву кабелю, пояснив 24 Каналу співзасновник Contra Drone Тимофій Юрков.

Дивіться також Війна РЕБ проти дронів: як народилася нова індустрія, що захищає українські міста від атак "Шахедів"

Чи стануть дрони-"матки" новим викликом для ППО?

За словами Юркова, головна проблема оптоволокна в повітряних системах – це синхронізація руху. Якщо кабель закріпити до дрона-"матки", який сам перебуває в русі, ризик його обриву наближається до 100%.

Такі дрони не можуть бути на оптоволокні, оскільки оптоволокно може бути прикріплене лише до наземної станції керування. Якщо кріпити його до дрона-"матки", то шанс на розрив майже 100%,

– пояснив він.

Втім, це не означає, що небезпека зменшується. Навпаки, сучасні атаки переходять до складніших архітектур: один дрон може виконувати роль носія, інший – ретранслятора сигналу, а ще кілька – безпосередньо ударних елементів. У такій системі навіть знищення "матки" не гарантує втрати контролю над усією групою.

Юрков наголошує, що українські розробники вже готуються до таких викликів – аналізують нові типи керування, працюють над перехоплювачами та вивчають поведінку подібних багаторівневих систем. Хоча це питання не найближчого часу, така еволюція є цілком реальною.

Зверніть увагу! Ще одна потенційна загроза – реактивні дрони. Попри їхню високу швидкість, вони мають вразливість: інерційна навігація працює менш точно, тому за умов ефективного глушіння зв’язку та навігації такі апарати можуть втрачати контроль і не досягати цілі.

Які ще виклики перед РЕБ в Україні?