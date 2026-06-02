Начальник відділу комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач озвучив 24 Каналу думку, що згодом з'являться окремі війська НРК. За його словами, до кінця 2026 року ці роботи зможуть виконувати операції зі звільнення територій.

Які можливості з'являються з НРК?

Іван Сєкач зазначив, що зараз роту наземних роботизованих комплексів будуть масштабувати до батальйону. НРК з'являється в кожному механізованому батальйоні. З їхньою допомогою організовують логістику. Тому росіяни не знають, як догнати ЗСУ у технологічному розвитку.

Думаю, що далі це буде розвиватися на нашу користь, і операції будуть проводитись ще з більшою часткою роботів, застосуванням систем управління, розвідки і всього іншого. Тому потрохи будемо просуватися вперед і звільняти території,

– підкреслив він.

Насамперед НРК можна завантажити більше, ніж бомбер, який може перевозити до 20 кілограмів. Комплекс здатен взяти півтони. НРК виконують до 30% роботи щодо логістики. Ймовірно, до кінця року 50 – 70% логістики буде на роботах.

Однак щодо евакуації поранених НРК дуже повільні, а це небезпечно. Тому потрібно розв’язувати проблеми щодо швидкості цих комплексів.

Наприклад, у нього звичайна швидкість приблизно 10 кілометрів на годину, до 20 максимум. А коли вони почнуть їхати 40 – 50 кілометрів за годину, то це буде великий прорив. Для цього потрібна підвіска, яка може проїжджати, утримуючи, щоб не розсипався вантаж. Зараз над цим працюють розробники, ускладнюють НРК щодо своїх можливостей,

– пояснив начальник відділу комунікацій.

Є війська безпілотних систем. Ймовірно, будуть й окремі війська НРК. Тому що вони можуть перевозити не тільки вантажі, а й ударні засоби, наприклад, безпілотні. Тобто буде авіаносний, гранатометний, кулеметний НРК і так далі.

Вони зможуть здійснювати операції на рівні звільнення території без застосування людей. Це питання найближчого майбутнього. Я думаю, що до кінця року вже будуть якісь приклади такого застосування,

– вважає Сєкач.

Нагадаємо, що, як пише Politico, у Силах оборони планують, що до 30% солдатів можуть замінити роботи на найскладніших ділянках фронту. Адже наземні роботизовані комплекси (НРК), які вже використовуються на полі бою, можуть кардинально змінити характер ведення війни.