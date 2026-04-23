Про це пише Politico з посиланням на командира підрозділу наземних роботизованих систем NC13 Третьої штурмової бригади ЗСУ Миколу (Макара) Зінкевича.

Чи дійсно роботи можуть замінити військових на фронті вже у 2026 році?

У матеріалі зазначається, що наземні роботизовані комплекси (НРК), які вже використовуються на фронті, можуть кардинально змінити характер ведення війни – подібно до появи пороху у Середньовіччі або розвитку танків під час Першої світової війни.

За даними видання, українські високотехнологічні дрони вже перетворили 50-кілометрову зону за лінією фронту на небезпечну пастку для російських військ, а також завдали значних втрат Чорноморському флоту РФ.

Доставлення важливих вантажів, евакуація поранених, ведення спостереження на відкритій місцевості, руйнування ворожих укріплень, диверсійні операції в тилу ворога, встановлення мінних полів – все це зараз виконується наземними роботизованими системами,

– пояснив Микола Зінкевич.

Журналісти пишуть, що застосування НРК дозволяє суттєво зменшити втрати серед військових, що особливо важливо на тлі проблем із мобілізацією та постійних атак з боку Росії.

Повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році, як пише Politico, втягнуло Україну у технологічні перегони озброєнь, де вона поступово виходить уперед. Водночас Росія також розширює використання наземних дронів, зокрема у логістиці та евакуації.

"Ці безкровні події підкреслюють, як робототехніка може змінити загальну логіку ведення війни, замінивши дорогі штурмові операції з участю людей на дистанційно керовані атаки", – зазначає видання.

Військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков порівняв впровадження роботів із військовою революцією 1920 – 1930-х років, коли нові технології – кулемети, танки та авіація – докорінно змінили війну.

Водночас експерт застерігає, що це "може призвести до необґрунтованого висновку про зменшення ролі людини у війні", яка, за його словами, залишається "вирішальною".

Ми працюємо над тим, щоб основний удар брали на себе роботи, а піхота стала елітним спеціалізованим підрозділом, який виконуватиме ті завдання, з якими не можуть впоратися роботи. Адже так чи інакше, люди все одно залишаються основою армії,

– наголосив Зінкевич.

Як у військовому командуванні ставилися до впровадження роботизованих систем?

Як уточнює Politico, спочатку українське командування скептично ставилося до НРК через нестачу підготовлених операторів. Однак ситуація змінилася після успішних випробувань у низці бригад, а також завдяки ефективним повітряним атакам ЗСУ вглиб території Росії.

За інформацією Міноборони України, у першому півріччі 2026 року планується законтрактувати 25 тисяч наземних роботизованих систем – удвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

Серед ефективних розробок видання згадує комплекс TerMIT від української компанії Tencore. Це гусеничний робот, здатний перевозити до 400 кілограмів вантажу зі швидкістю до 15 кілометрів на годину та працювати на відстані до 40 кілометрів.

"Один TerMIT встиг встановити понад 1500 протитанкових мін, перш ніж росіяни знищили його за допомогою багатьох безпілотників FPV", – розповів співзасновник і генеральний директор Tencore Максим Васильченко.

Водночас, за даними Politico, стрімке зростання попиту на НРК створює дефіцит їхньої пропозиції, зокрема через недостатнє фінансування. Уряд запевняє, що працює над розв'язанням цієї проблеми. Окрім того, відповідні розробки підтримують європейські партнери.

Яка зараз ситуація з постачанням НРК на фронт?