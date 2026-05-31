Про це йдеться в матеріалі CNN. Медійники метафорично написали, що виживання – це мати винахідливості.

Технологічний прогрес рятує українців

Росіяни називають українських роботів тихою смертю, адже чують їхнє наближення лише за 10 метрів – у межах радіуса вибуху.

Підрозділ ударних НРК NC13 у складі Третьої штурмової порахував: якби не роботи, то за 164 штурми їм знадобилося б 2300 військовослужбовців.

Водночас один із військових зізнається: раніше війна вимагала від людей більшого. Та новий світ змусив адаптуватися й розвивати технології.

Тоді війна була якось більш, скажімо так, чоловічою. Там значення мали твої навички – наскільки добре ти був навчений, наскільки ти був дисциплінованим тощо. Зараз технології вирішують усе. Шляху назад немає,

– говорить командир підрозділу Микола "Макар" Зінкевич.

Роботи можуть чекати в "зеленці" весь день або відволікати росіян, заходячи їм у тил. Єдине обмеження – в набоях: після 400 вистріляних НРК має повернутися на базу.

Коли ми розгорнули робота проти ворога, вони просто запанікували; вони повзали, притискалися до землі та просто не знали, що робити,

– розповів військовий "Кібер".

Та важлива і взаємодія з іншими родами військ. Часом роботизовані системи рухаються без GPS і тоді в нагоді стають дані, записані розвідувальними дронами вдень.

І, звісно, є роботи, які рятують поранених або поповнюють запаси військ на передовій. Останнє особливо критично там, де українські воїни перебувають багато днів без ротацій.