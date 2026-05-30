Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Дивіться також Один з найрідкісніших літаків Росії: що відомо про Ту-142, які знищили у Таганрозі

Які втрати окупантів після ударів в тилу?

Під прицілом СБС ЗСУ був ворожий полігон "Приморський Посад", що на Луганщині. Там перебувала 64 окрема мотострілецька бригада 35-ї армії Росії. "Мадяр" уточнив, що окупанти з цієї бригади причетні до воєнних злочинів під час окупації Бучі у 2022 році.

Також бійці уразили російський військовий табір "Трьохізбєнка" 3-ї та 36-ї армій противника на ТОТ Запорізької області.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Наразі уточнюється, скільки точно загарбників могла втратити російська армія. За попередніми наведеними даними, лише на полігоні могли ліквідувати щонайменше дев'ять окупантів, ще дев'ять – поранені, а 13 – зникли безвісти.

Удари СБС по російських об'єктах на ТОТ: дивіться відео

Ударів завдавали пілоти СБС 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" та 413 окремий підрозділ "Рейд" за координацією Центру глибинного ураження СБС. Били вони за 70 та 100 кілометрів від лінії боєзіткнення.

Крім того, пілоти 20 ОБр "К-2" СБС вгатили по газових сховищах у районі Єнакієвого на Донеччині. А загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра" уразили логістику росіян на ТОТ Донеччині та Луганщині.

Нагадаємо, що також уночі українські дрони вдарили по військовому аеродрому у Таганрозі, що в Росії. В результаті ударів уражено два літаки Ту-142. Також у тому регіоні було знищено оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" та пошкоджено резервуар з пальним на території нафтового терміналу "Курганнефтепродукт".