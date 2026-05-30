Ту-142 – це радянський дальній протичовновий літак, який сьогодні у ВМФ Росії використовується переважно для морської розвідки та патрулювання. Про це пише Defense Express.

Дивіться також Дістануть будь-яку ціль: коли Україна зможе отримати першу партію винищувачів Gripen

Що відомо про Ту-142, які уразили у Таганрозі?

Ту-142 створили для пошуку й відстеження підводних човнів на великих відстанях.

Цей літак розробили на базі розвідувального Ту-95РЦ. Цікаво, що пізніше саме Ту-142 став основою для створення стратегічного бомбардувальника Ту-95МС, який Росія досі використовує для запуску крилатих ракет.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Серійне виробництво Ту-142 тривало до кінця 1992 року, а останній літак залишив завод у 1994-му. Загалом було випущено близько 100 таких машин різних модифікацій.

У відкритих джерелах подані наступні характеристики Ту-142:

Перший політ – 1968 рік.

На озброєння надійшов у 1972 році.

Екіпаж – близько 10 осіб.

Максимальна швидкість – до 925 кілометрів за годину.

Дальність польоту – понад 12 тисяч кілометрів.

Тривалість патрулювання може перевищувати 17 годин.

Літак оснащений радарами, гідроакустичними буями та іншими системами для виявлення підводних човнів. Також він може нести торпеди, глибинні бомби та інше озброєння для боротьби з морськими цілями.

Ту-142 є одним із найбільших у світі турбогвинтових військових літаків. Завдяки великій дальності він здатний контролювати величезні морські райони далеко від своїх баз.

До слова, НАТО неодноразово піднімало у небо свої винищувачі для перехоплення російських літаків Ту-142 у своєму повітряному просторі.